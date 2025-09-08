Técnicos evaluarán el estado del santuario patronal de Lorca, afectado por goteras y humedades

El presidente de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado la visita de expertos que evaluarán la situación del santuario patronal de Lorca, afectado por goteras y humedades que amenazan la conservación de las pinturas murales.

López Miras ha asistido este lunes a la misa mayor con motivo de la festividad de la Virgen de las Huertas, la patrona de la ciudad, y al ser preguntado por los planes de recuperación del templo ha explicado que el Ejecutivo murciano ya ha contactado con el arquitecto madrileño Francisco Jurado que lo restauró tras los terremotos de 2011, para que evalúe su situación actual.

Ha recordado que el Gobierno regional ya ha destinado más de 265.000 euros a la rehabilitación del templo.

Las manifestaciones del jefe del Ejecutivo autonómico se han producido después de que el presidente de Vox, José Ángel Antelo, que también ha acudido al acto religioso, haya reivindicado la recuperación del templo.

El pasado junio la comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Regional de Murcia aprobó por unanimidad una iniciativa de su partido para instar al Gobierno regional a la restauración integral del santuario y convento.