El Teatro Guerra acoge mañana el musical “7 sueños”

Los Concejales de Cultura y ONG's del Ayuntamiento de Lorca, Santiago Parra y Belén Díaz, respectivamente, han presentado esta mañana junto a la trabajadora social de Down Lorca, Esther López, y la directora del Coro del IES Francisco Ros Giner, Isabel Millán, el musical “7 sueños” organizado por este centro educativo a beneficio de la Asociación de Personas con Síndrome de Down.

El Concejal de Cultura ha informado que “la gala se celebrará mañana jueves, 22 de junio, en el Teatro Guerra a las 21 horas, y tendrá como objetivo recaudar fondos para la Asociación Down Lorca. El musical, que forma parte del Festival “Asómate Lorca”, será interpretado por los alumnos del coro del IES Francisco Ros Giner bajo la dirección de Isabel Millán y ha sido creado por el alumnado y profesorado de este centro. Además del coro, en el montaje y puesta en escena del espectáculo también participarán más de 50 alumnos del instituto desde 1º de ESO hasta 2º de Bachillerato, y un elenco de bailarinas con edades comprendidas entre los 3 y los 17 años”.

Santiago Parra ha querido felicitar “a los participantes, tanto a la comunidad educativa como a las bailarinas, por la creación de este gran musical que es un dinamizador cultural y, al mismo tiempo, una nueva muestra de la solidaridad que fomenta el IES Ros Giner entre sus alumnos”.

Por su parte, la Concejal de ONG's ha indicado que “tanto la participación de los alumnos del IES Ros Giner como la de las bailarinas es totalmente altruista por lo que todo lo recaudado irá destinado a la Asociación Down Lorca para que puedan seguir prestando los servicios, programas y terapias que vienen realizando en beneficio de este colectivo de niños y adolescentes con necesidades especiales desde su fundación en el año 2013”.

Belén Díaz ha destacado que “desde el Ayuntamiento animamos a los lorquinos a asistir a este musical, cuya entrada tiene un precio de 5 euros, pudiéndose adquirir las mismas tanto en la sede de la Asociación Down Lorca (calle Lope Gisbert) como en taquilla del Teatro Guerra dos horas antes de iniciarse la función. Además, cabe destacar que desde Down Lorca se ha abierto una fila cero (ES88 2100 6932 0302 0003 8532) para que los lorquinos que no puedan asistir al evento y quieran colaborar con la asociación”.