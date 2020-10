PP "La subida impuestos y tasas municipales, castigará a las familias, destruirá empleo y empeorará la crisis"

El portavoz del Partido Popular en el ayuntamiento de Lorca, Fulgencio Gil, ha manifestado tras recibir y analizar las ordenanzas fiscales del actual gobierno local, que “así no. Son unas ordenanzas decepcionantes, mediocres, que no recogen la voz de la calle, que no recogen ni de lejos las necesidades de la actual situación de emergencia social que sufren los ciudadanos. Con 6,5 millones de euros disponibles entre por superávit, 12 millones en tesorería del ayuntamiento, y totalmente libres de ataduras para gastar, porque se ha suprimido la regla de gasto, las ordenanzas fiscales castigan el bolsillo de la gente inventándose nuevas tasas, subiendo las existentes para servicios sociales, culturales y urbanísticos, además de no bajar ni el IBI, ni los recibos de agua y basura, ni el sello del coche. Nada de nada. Esto no es lo que Lorca necesita. Como ejemplo concreto, los lorquinos deben saber que el actual alcalde va a recaudar 40.000 euros más sólo con las nuevas tasas para servicios sociales. Los lorquinos van a tener que pagar más por los cursos de la Universidad popular, servicios culturales, escuela de música y de artes plásticas, y crean un nuevo precio público por el uso del Teatro Guerra, Palacio de Guevara, Huerto Ruano y Fondo Espín, otra forma de meter la mano en el bolsillo de los lorquinos."

El ayuntamiento estaba en disposición de hacer mucho más, y en vez de eso abandona a su suerte a la gente frente a los efectos perjudiciales de la crisis socioeconómica y laboral que tenemos encima.

Fulgencio Gil, destacó que "si lo que quieren es ayudar a los comerciantes, hosteleros y autónomos lo que tienen que hacer es garantizar que van a recibir ese dinero, porque la rebaja del IBI planteada sólo beneficia a los propietarios de los locales, que, en su inmensa mayoría, no son los afectados, sino los dueños del inmueble, es decir, gente que sí dispone de recursos. Una auténtica chapuza, resultado de un nefasto planteamiento."