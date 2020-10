El PP reclama proteger el gremio de los artesanos

El concejal del Partido Popular, Francisco Javier Martínez, ha propuesto que el Consistorio Municipal reivindique ante el actual gobierno de España el establecimiento de una "Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) específica para los artesanos, que reconozca la singularidad de una actividad que hunde sus raíces en lo más profundo de nuestras tradiciones. De esta forma, conseguiremos una de las peticiones de nuestros profesionales de los diferentes gremios artesanos: que se puedan diferenciar sus creaciones individuales de los productos que se ponen en el mercado por parte del sector industrial. Estamos hablando de una diferenciación similar a la que ya existe, por ejemplo, para quienes realizan actividades culturales, y que permitiría a nuestros artesanos suprimir las trabas existentes a la hora de acceder a las líneas de ayudas estatales que se han habilitado al efecto."

El edil del PP destacó que "apoyamos otra de las reclamaciones de nuestros artesanos, como es la necesaria aplicación de una reducción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) artesanal, del 21% al 10%, tal y como viene demandando nuestros artesanos, tanto a nivel regional como nacional. El reconocimiento de la singularidad de estas profesiones es una deuda que tenemos con nuestras generaciones precedentes. Estamos hablando de proteger un legado para que no desaparezca, de proteger nuestra propia identidad como pueblo orgulloso de nuestra cultura. Hemos de tener en cuenta que estas medidas, además de contribuir a la protección de la tradición artesana, contribuirían en buena medida a luchar contra la despoblación, puesto que muchos de los artesanos mantienen su actividad en talleres ubicados en pedanías afectadas por este fenómeno. Hablamos también, por tanto, de incentivar la actividad artesana como oportunidad de desarrollo. Los empleos en la artesanía suman factores cualitativos que no conviene olvidar, como una gran implantación en el medio rural, la casi igualdad de género, la capacidad de alojar iniciativas de emprendimiento para jóvenes y no tan jóvenes y, un alto nivel de innovación y cualificación."