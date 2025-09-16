El PSOE pide regulación local para implantar plantas de biogás en Lorca

El PSOE ha vuelto a reclamar al gobierno de Lorca, del PP y Vox, una regulación local para la implantación de las plantas de biogás y la suspensión de las licencias hasta que no haya normativa.

La portavoz socialista, Isabel Casalduero, ha demandado una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para establecer criterios claros sobre la ubicación de estas plantas de biogás incluyendo distancias mínimas respecto a los núcleos rurales y zonas habitadas.

Ha opinado que ese proceso debe incluir la participación activa de colectivos vecinales, asociaciones locales y los distintos grupos políticos con representación en el ayuntamiento.

La edil socialista ha recordado que en comunidades como Andalucía ya existe un marco normativo claro que regula distancias, niveles de emisiones, ruidos, olores y procedimientos de evaluación ambiental.

Para Casalduero en Lorca “el PP ha demostrado una preocupante falta de coherencia” al promover “proyectos sin regulación, sin informar a los vecinos y sin garantías reales de protección”.

Aclara que su partido “no estamos en contra del biogás, pero sí de que se instalen plantas sin regulación, sin distancias y sin respeto a los vecinos” y ha abogado por una transición energética sujeta a normativa.

El alcalde, Fulgencio Gil, ha reiterado en los últimos meses que el consistorio no autorizará plantas privadas de biogás que generen conflictividad social y que no reúnan condiciones adecuadas para su implantación.

Para ello dispone de la herramienta de la declaración municipal de interés público que solo concederá, ha advertido el gobierno local, en casos que respondan a “criterios de conveniencia, oportunidad y que estén exentos de conflictividad social”.