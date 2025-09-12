El PP de Águilas denuncia la "precariedad" de la casa cuartel de la Guardia Civil

El PP de Águilas ha denunciado la situación de "precariedad" en la que se encuentran las instalaciones de la casa cuartel de la Guardia Civil y ha demandado al Ministerio del Interior una mejora de las infraestructuras para que los agentes trabajen en condiciones dignas.

El concejal Juan Manuel Zaragoza defenderá en el próximo pleno municipal una moción para que el Ayuntamiento de Águilas se dirija al Gobierno y pida una “solución real” ante el deterioro de esas instalaciones.

Zaragoza ha criticado que los aguileños sean “ciudadanos de segunda” para el Ejecutivo central en materia de seguridad y ha reivindicado también un aumento de la plantilla de la Guardia Civil en el municipio.

El edil del PP ha denunciado que la Región de Murcia es la comunidad autónoma española con menos agentes de Guardia Civil y Policía Nacional por habitante, con 235 por cada 100.000 habitantes, 88 menos que la media nacional.

Ha criticado la pasividad del Gobierno central en este asunto mientras que la Comunidad de Murcia acaba de poner en marcha un Programa de Seguridad Ciudadana Municipal que reforzará las plantillas de la Policía Local en los 45 municipios de la Región.