La Policía de Lorca se prepara para la Nochevieja: "Las campanadas suenan a bordo de un coche patrulla"

La Policía Local de Lorca ha reforzado su presencia para la Nochevieja, duplicando sus servicios para garantizar la seguridad durante las celebraciones de fin de año. El inspector jefe, Agustín Fernández, ha calificado estas fechas como un momento de "sacrificio aún mayor" para toda la plantilla, ya que se ven obligados a restringir los permisos y a estar completamente disponibles.

Una noche de trabajo sin tregua

Para los agentes de servicio, la noche de fin de año es compleja y está sujeta a las incidencias que puedan surgir. Aunque se intenta buscar un momento para la celebración, no siempre es posible. "Muchas veces las campanadas suenan a bordo de un coche patrulla o atendiendo una incidencia, un accidente", explica Fernández, subrayando que la prioridad es la vigilancia.

Son prácticamente, si no la primera, casi la segunda familia Agustín Fernández Jefe de Policía

Esta dedicación constante convierte a los compañeros de turno en "prácticamente la, si no la primera, casi la segunda familia". Según el inspector, los agentes pasan muchísimas horas juntos, compartiendo experiencias y vivencias, lo que crea un vínculo muy estrecho y una compenetración fundamental para el desempeño de sus funciones.

Alcohol y ruido, las incidencias más comunes

Estamos en situación con mucha gente, el alcohol que es un peligro muy grande al volante Agustín Fernández Jefe de Policía Local

El consumo de alcohol es una de las mayores preocupaciones durante la Nochevieja. Las incidencias más habituales suelen ser "algún pequeño accidente, algunas quejas, algunas molestias" derivadas de la ingesta de bebidas alcohólicas y las concentraciones de gente. Fernández hace un llamamiento a la responsabilidad: "Debemos de ser muy respetuosos y muy responsables de no consumir nada si si después vamos a a conducir", insiste.

Además de los problemas relacionados con el alcohol, la policía también atiende otros avisos comunes en esta fecha. Entre ellos se encuentran el uso de pirotecnia, las molestias por música alta en viviendas particulares y las fiestas que se "desmadran". En la mayoría de los casos, los agentes intervienen, medían con los vecinos y la situación se resuelve sin mayores consecuencias.

Un dispositivo duplicado para cubrir toda la ciudad

Para hacer frente a esta noche de alta demanda, se ha diseñado un dispositivo especial que supone "más del doble del servicio" habitual. Este refuerzo se aplica en los turnos de mañana, tarde y noche, con despliegues estáticos en las zonas de tardeo y fiestas organizadas, y patrullas dinámicas para atender las incidencias que surjan.

El objetivo es que los actos programados, tanto en el casco urbano como en pedanías, se celebren con la mayor normalidad posible a través de una vigilancia preventiva. Mientras la ciudad festeja, ellos son los ángeles de la guarda.