Pedro Sosa edil de IU Verdes "estaba defendiendo a personas"

El Portavoz municipal de IU-V, Pedro Sosa, acompañado en la mañana de hoy por el Coordinador Regional de IU, José Luis Alvárez Castellanos, han ofrecido a los medios de comunicación una rueda de prensa para explicar y pedir explicaciones sobre los hechos acaecidos relacionados con la agresión a una familia magrebí y al concejal de Lorca.

El primero de esos objetivos, ha comentado Sosa, “no puede ser otro que poner de relieve mi agradecimiento ante los miles de mensajes que he recibido estos días preocupándose por mi estado y por mi salud física y anímica y solidarizándose conmigo y con la formación política que represento”. Sosa afirma que ha recibido mensajes de Lorca, de toda la Región, de España, e incluso algunos, que he agradecido mucho, de amigos que se encuentran lejos de aquí, como sacerdotes misioneros en los países más pobres del mundo. “A todos ellos por igual les agradezco el ánimo y las palabras y les garantizo que conmigo no van a poder”, ha apuntado el concejal de izquierdas.

Pero sobre todo la rueda de prensa ha sido convocada para poner al día la información sobre el asunto, y para desmentir una línea argumental falsa sobre la agresión que se ha extendido como la pólvora por medios de comunicación y redes sociales. En este extremo, sostiene Sosa, tengo inevitablemente que situar a dos políticos que desgraciadamente han puesto el foco de sus declaraciones en la insinuación y en la mentira. Me apena mucho, afirma el Concejal de IU, que el Alcalde de Lorca, Diego José Mateos, y la Portavoz de VOX, Carmen Menduiña, hayan coincidido más en centrar sus declaraciones en cuestiones accesorias (que además son falsas) que en lo esencial que es la condena sin “peros”, y sin paliativos, de la agresión. La portavoz de VOX en Lorca, que además ha tenido la desvergüenza de no condenar los hechos, afirma sin ninguna duda que yo me entrometí en una pelea para defender a unos supuestos “okupas ilegales” en contra de buenos españoles a los que le habrían quitado la vivienda.

Sosa ha enseñado una copia del contrato de alquiler firmado por arrendador y arrendatario. El cabeza de familia además, ha añadido, “me enseñó ayer con lágrimas en los ojos todos los recibos del pago del arrendamiento”. Se trata, añade el portavoz de IU-Verdes, de un señor, con tres niños escolarizados, que se levanta a las tres de la madrugada para acudir a su trabajo en el campo y dar de comer a sus hijos, y que ha sido agredido por tres cobardes de los que queremos saber sus antecedentes penales.

Sosa, ha pedido la dimisión de la Portavoz de VOX, "que ha venido a hacer política a nuestro pueblo sólo para encender odios. Exigimos que esta señora dimita, que abandone un cargo público que le viene grande y en el que en este año y medio de mandato no ha aportado nada positivo a Lorca."

Sobre las declaraciones del alcalde, Diego José Mateos, Sosa también espera explicaciones, porque "esta afirmación gratuita, falsa, y sin contrastar, de un Alcalde que debe su sillón a los dos concejales de IU, es inconcebible… sinceramente nos esperábamos otra cosa”, ha afirmado el edil de IU-V. Ahora que aquí tiene el contrato de alquiler firmado por el padre de la familia agredida. Una familia que vive legalmente en España, que no ocupa ilegalmente ninguna vivienda, que paga religiosamente su alquiler, y cuyos progenitores están trabajando en el campo y cuyos tres niños están en el IES “Príncipe de Asturias” y en el colegio San Cristóbal. Esos tres niños que fueron agredidos salvajemente la pasada semana por tres energúmenos que se pusieron a mear en la puerta de su vivienda, delante de los niños, a insultar, a agredir físicamente y a reventar a pedradas la casa de esa familia... ahora que todo ha quedado claro ¿qué tiene que decir el Alcalde?. Pedirá perdón por meter en las redes sociales insinuaciones falsas que perfectamente podría haber comprobado de inmediato"… ha concluido el Concejal.

Por su parte, el Coordinador Regional e IU-V, José Luis Alvárez-Castellanos, ha indicado que quería acompañar esta mañana a Pedro Sosa en la rueda de prensa, para trasladarle personalmente la solidaridad y el apoyo de toda la familia de IU tanto en el ámbito regional, como en el federal. Alvárez Castellanos ha manifestado su sorpresa por la falta de reacción frente a la agresión de las formaciones políticas regionales. Afirma el Coordinador de IU-V que, “salvo los compañeros de PODEMOS y EQUO, ninguna otra fuerza política en el ámbito regional ha condenado la agresión racista, aunque sí nos consta la preocupación y la solidaridad personal que los concejales del PP en Lorca han trasladado a nuestro compañero Pedro Sosa”.

Alvárez Castellanos ha señalado que esta agresión sufrida por el Portavoz de IU-V en Lorca no es posible aislarla de todo el conjunto de agresiones que están recibiendo concejales de IU y de Unidas Podemos en otros lugares de España, y que cabe enmarcar en un contexto de agresividad política creciente alimentada por discursos xenófobos muy peligrosos que es preciso combatir.