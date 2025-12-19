El Paso Encarnado enciende la Navidad de Lorca con un Belén monumental y una completa agenda de actos

La Archicofradía del Santísimo Cristo de la Sangre, conocida como Paso Encarnado, ha dado el pistoletazo de salida a su programa de Navidad con la inauguración y bendición de su tradicional Belén monumental. El acto, celebrado en la Casa del Museo de la cofradía, marca el inicio de un calendario de eventos que, en palabras de su presidente, Francisco Ibáñez, mezcla "la fe, la tradición, la solidaridad y el amor profundo por nuestro paso encarnado y por nuestro queridísimo barrio de San Cristóbal". La velada estuvo amenizada por los villancicos de la agrupación juvenil musical de la Santísima Virgen de la Soledad.

El presidente dedicó un agradecimiento especial al equipo responsable del montaje del Belén, mencionando a Silvia, Ofelia y a Juan 'el Charro', cuyo trabajo durante más de dos semanas ha dado como fruto "un belén extraordinario". Ibáñez no dudó en calificarlo como "el mejor de todos los otros", destacando la entrega y el arte que representa.

Es, sin miedo a decirlo, el mejor de todos los otros" FRANCISCO IBÁÑEZ Presidente del Paso Encarnado

Agenda de actos navideños

El calendario de actividades comienza con una vertiente solidaria. Desde el viernes 26 de diciembre hasta el 3 de enero, se llevará a cabo una recogida de juguetes en la casa del paso a beneficio de Cáritas. El objetivo, según Ibáñez, es vivir la Navidad "como un tiempo para compartir, para tender la mano y para no dejar a nadie atrás".

La música será protagonista el sábado 27 de diciembre. Por la mañana, la agrupación musical Santísima Virgen de la Soledad ofrecerá un concierto en la plaza del Santísimo Cristo de la Sangre. Por la noche, la agrupación musical Santísimo Cristo de la Sangre participará en una salida extraordinaria para acompañar a San Juan Evangelista en la procesión del Paso Blanco de Huércal-Overa, fortaleciendo lazos de hermandad.

Uno de los momentos más esperados llegará el domingo 4 de enero con la visita de los Reyes Magos. Sus Majestades acudirán primero al asilo de San Diego y posteriormente, sobre las 13:15 horas, a la iglesia de San Cristóbal para repartir ilusión entre los mayores y los más pequeños del barrio.

Impulso al barrio y apoyo municipal

Paso Encarnado Momento de la actuación de la AM del Paso Encarnado

Francisco Ibáñez ha reafirmado el papel de la cofradía como "eje vertebrador y dinamizador de la vida social, cultural y religiosa" del barrio de San Cristóbal. El presidente ha subrayado que "hoy más que nunca, San Cristóbal necesita el paso encarnado, necesita su empuje, su orgullo, su capacidad de unir y de ilusionar", destacando el carácter y la identidad de un barrio "con alma rabalera".

San Cristóbal necesita el paso encarnado, su empuje, su orgullo, su capacidad de unir y de ilusionar" FRANCISCO IBÁÑEZ Presidente Paso Encarnado

Al acto también asistió el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, quien elogió la "tremenda ilusión" y el buen trabajo del nuevo presidente y su equipo. Gil recordó que "la vida social y colectiva del barrio se ha aglutinado siempre en torno al paso encarnado" y ha mostrado el respaldo del consistorio a los nuevos proyectos de la cofradía.

En este sentido, el alcalde anunció un importante apoyo económico para garantizar el crecimiento de la archicofradía. "El ayuntamiento va a colaborar de manera decisiva", afirmó Gil, anunciando una partida inicial de 25.000 euros en el presupuesto municipal, que se ampliará en los próximos años mediante un convenio hasta alcanzar los 100.000 euros para que "esos proyectos tan maravillosos se hagan realidad".