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    PASO BLANCO

    El Paso Blanco presenta la nueva Junta Rectora del Coro de Damas

    La nueva presidenta del Coro de Damas de Nuestra Señora la Virgen de la Amargura, María Jesús Pérez Periago, presentó ayer la que será la nueva Junta Rectora del Coro

    El Paso Blanco presenta la nueva Junta Rectora del Coro de Damas

    COPE LORCA

    Tiempo de lectura: 2'Actualizado 11:27

    La nueva presidenta del Coro de Damas de Nuestra Señora la Virgen de la Amargura, María Jesús Pérez Periago, presentó ayer la que será la nueva Junta Rectora del Coro durante los próximos cuatro años.

    Durante la reunión, la presidenta agradeció a todas las componentes su compromiso y les pidió trabajo y entrega para asumir sus nuevas responsabilidades.

    Tras comunicar la nueva Junta Rectora, la reunión concluyó con el canto de la Salve a la Virgen de la Amargura.


    JUNTA RECTORA DEL CORO DE DAMAS VIRGEN DE LA AMARGURA. PASO BLANCO. JUNIO 2022

    PRESIDENTA

    MARIA JESÚS PÉREZ PERIAGO


    PRESIDENTAS DE HONOR

    CARMINA AGUIRRE SOUBRIER

    CARIDAD ARCAS PARRA

    QUIQUI ORCAJADA BENAVENTE

    Mª LUISA MARTINEZ GARCIA DE ALCARAZ

    Mª JOSÉ RUIZ CERVERA

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    EXPRESIDENTA

    Mª DEL CARMEN GALLEGO RAMIREZ


    VICEPRESIDENTAS

    1 PILAR MARÍA SALINAS PELEGRÍN

    2 SONSI MENCHÓN MURCIA

    3 CARMEN JIMENEZ GARCIA

    4 CONCHI MENCHÓN MURCIA

    5 EUGENIA OLCINA MARÍN

    6 Mª ANGELES GOMEZ GARCÍA

    7 CARMEN CASALDUERO JODAR

    8 INÉS LORCA JIMENEZ

    9 PILAR CARRASCO PEREZ DE TUDELA

    10 Mª LOLA FERNANDEZ AGUIRRE

    11 Mª DE LOURDES BARNES ROMERO


    COORDINADORAS DE COMISIÓN CON CATEGORIA VICEPRESIDENTA

    ANGELITA CASADO ALBARRACIN

    Mª DOLORES VERA ARCAS

    M. DOLORES PELEGRÍN LLAMAS


    SECRETARIA

    ALBA FERNANDEZ AGUIRRE

    VICESECRETARIA

    PILAR VERGAZ MUÑOZ


    TESORERA

    ROCIO GARCIA JIMENEZ


    VICETESORERA

    Mª CARMEN ROCA LOZOYA

    VOCALES

    1 ISABEL ABELLANEDA LOPEZ

    2 ANA AZNAR AZOR

    3 Mª DEL MAR BELMONTE DEL ALAMO

    4 ROSA Mª BARNES ROMERO

    5 PILAR CLEMENTE PEREZ

    6 AMANDA MONTALBAN COMAS

    7 ELVIRA EGEA LIZARAN

    8 M. CARMEN GALLEGO PERIAGO

    9 Mª JESÚS GARCIA JODAR

    10 ROSA GARCÍA VERA

    11 MANUELA HERNÁNDEZ CÁCERES

    12 ISABEL JIMENEZ GUERRERO

    13 VERÓNICA LOZANO GIL

    14 CRISTINA MARTÍNEZ DIMAS

    15 Mº DEL CARMEN MONTESINOS RUIZ

    16 BLASA Mª MORENO MARTINEZ

    17 Mª JOSÉ ORTIN GARCÍA

    18 Mª JOSÉ PEREZ CASTEJÓN

    19 ELISA RE SOLER

    20 MERCEDES RUIZ GARCÍA

    21 CARMEN SOTO ROCA

    22 NATALIA AYALA MANZANERA

    23 Mª DEL MAR MATEO GALLEGO

    24 Mª TERESA MONTIEL CAMACHO

    25 Mª JESÚS IBAÑEZ PÉREZ


    CAMARERAS DE LA SANTISIMA VIRGEN DE LA AMARGURA

    ANA Mª ARCAS CAMPOY

    Mª LUISA BARNÉS MORA

    Mª ANGELES ARAGÓN AGUIRRE


    CAMARERAS DE LAS SAGRADAS IMÁGENES

    BLANCA GIL BARNÉS.- CRISTO DEL RESCATE

    AGUEDA MARTINEZ PIERNAS.- CRISTO ORACIÓN EN EL HUERTO

    ANGELA RUIZ CARRASCO.- SAN JUAN EVANGELISTA

    Mª RITA PÉREZ PERIAGO.- SANTA MUJER VERÓNICA- SANTA FAZ


    EQUIPO DE APOYO A TESORERIA

    M. CARMEN JODAR DE LAS PEÑAS

    CARMEN MARTINEZ MARTINEZ


    COORDINACIÓN DE RELACIONES PARROQUIALES

    PILAR VERGAZ MUÑOZ

    AGUEDA MARTINEZ PIERNAS


    ORGANIZACIÓN DE TALLER DE COSTURA Y BORDADO DEL CORO

    ISABEL MARTINEZ RUIZ


    JUNTA CONSULTIVA

    MARISOL PEREZ GIL

    SACRA MARTINEZ PEREZ

    MARI CARMEN FRANCO FAURA

    NANI TUDELA GIL

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