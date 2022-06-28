El Paso Blanco presenta la nueva Junta Rectora del Coro de Damas

La nueva presidenta del Coro de Damas de Nuestra Señora la Virgen de la Amargura, María Jesús Pérez Periago, presentó ayer la que será la nueva Junta Rectora del Coro durante los próximos cuatro años.
Durante la reunión, la presidenta agradeció a todas las componentes su compromiso y les pidió trabajo y entrega para asumir sus nuevas responsabilidades.
Tras comunicar la nueva Junta Rectora, la reunión concluyó con el canto de la Salve a la Virgen de la Amargura.
JUNTA RECTORA DEL CORO DE DAMAS VIRGEN DE LA AMARGURA. PASO BLANCO. JUNIO 2022
PRESIDENTA
MARIA JESÚS PÉREZ PERIAGO
PRESIDENTAS DE HONOR
CARMINA AGUIRRE SOUBRIER
CARIDAD ARCAS PARRA
QUIQUI ORCAJADA BENAVENTE
Mª LUISA MARTINEZ GARCIA DE ALCARAZ
Mª JOSÉ RUIZ CERVERA
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EXPRESIDENTA
Mª DEL CARMEN GALLEGO RAMIREZ
VICEPRESIDENTAS
1 PILAR MARÍA SALINAS PELEGRÍN
2 SONSI MENCHÓN MURCIA
3 CARMEN JIMENEZ GARCIA
4 CONCHI MENCHÓN MURCIA
5 EUGENIA OLCINA MARÍN
6 Mª ANGELES GOMEZ GARCÍA
7 CARMEN CASALDUERO JODAR
8 INÉS LORCA JIMENEZ
9 PILAR CARRASCO PEREZ DE TUDELA
10 Mª LOLA FERNANDEZ AGUIRRE
11 Mª DE LOURDES BARNES ROMERO
COORDINADORAS DE COMISIÓN CON CATEGORIA VICEPRESIDENTA
ANGELITA CASADO ALBARRACIN
Mª DOLORES VERA ARCAS
M. DOLORES PELEGRÍN LLAMAS
SECRETARIA
ALBA FERNANDEZ AGUIRRE
VICESECRETARIA
PILAR VERGAZ MUÑOZ
TESORERA
ROCIO GARCIA JIMENEZ
VICETESORERA
Mª CARMEN ROCA LOZOYA
VOCALES
1 ISABEL ABELLANEDA LOPEZ
2 ANA AZNAR AZOR
3 Mª DEL MAR BELMONTE DEL ALAMO
4 ROSA Mª BARNES ROMERO
5 PILAR CLEMENTE PEREZ
6 AMANDA MONTALBAN COMAS
7 ELVIRA EGEA LIZARAN
8 M. CARMEN GALLEGO PERIAGO
9 Mª JESÚS GARCIA JODAR
10 ROSA GARCÍA VERA
11 MANUELA HERNÁNDEZ CÁCERES
12 ISABEL JIMENEZ GUERRERO
13 VERÓNICA LOZANO GIL
14 CRISTINA MARTÍNEZ DIMAS
15 Mº DEL CARMEN MONTESINOS RUIZ
16 BLASA Mª MORENO MARTINEZ
17 Mª JOSÉ ORTIN GARCÍA
18 Mª JOSÉ PEREZ CASTEJÓN
19 ELISA RE SOLER
20 MERCEDES RUIZ GARCÍA
21 CARMEN SOTO ROCA
22 NATALIA AYALA MANZANERA
23 Mª DEL MAR MATEO GALLEGO
24 Mª TERESA MONTIEL CAMACHO
25 Mª JESÚS IBAÑEZ PÉREZ
CAMARERAS DE LA SANTISIMA VIRGEN DE LA AMARGURA
ANA Mª ARCAS CAMPOY
Mª LUISA BARNÉS MORA
Mª ANGELES ARAGÓN AGUIRRE
CAMARERAS DE LAS SAGRADAS IMÁGENES
BLANCA GIL BARNÉS.- CRISTO DEL RESCATE
AGUEDA MARTINEZ PIERNAS.- CRISTO ORACIÓN EN EL HUERTO
ANGELA RUIZ CARRASCO.- SAN JUAN EVANGELISTA
Mª RITA PÉREZ PERIAGO.- SANTA MUJER VERÓNICA- SANTA FAZ
EQUIPO DE APOYO A TESORERIA
M. CARMEN JODAR DE LAS PEÑAS
CARMEN MARTINEZ MARTINEZ
COORDINACIÓN DE RELACIONES PARROQUIALES
PILAR VERGAZ MUÑOZ
AGUEDA MARTINEZ PIERNAS
ORGANIZACIÓN DE TALLER DE COSTURA Y BORDADO DEL CORO
ISABEL MARTINEZ RUIZ
JUNTA CONSULTIVA
MARISOL PEREZ GIL
SACRA MARTINEZ PEREZ
MARI CARMEN FRANCO FAURA
NANI TUDELA GIL