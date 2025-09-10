El Paso Blanco de Lorca celebra el XXVIII Aniversario de la coronación de la Virgen de la Amargura

Ramón Mateos, presidente de Paso Blanco, atiende a COPE para hablar de los actos de la celebración del XXVIII Aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen de la Amargura

El próximo viernes día 12 de septiembre el Paso Blanco celebrará el XXVIII aniversario de la coronación canónica de Nuestra Señora la Virgen de la Amargura con una eucaristía en su honor. La ceremonia tendrá lugar a las 20,30 horas en la Capilla del Rosario y estará presidida por el vicario episcopal de Lorca, Rvdo. D. Francisco Fructuoso Andrés.

En COPE LORCA hemos hablado con el presidente de la hermandad, Ramón Mateos, que nos ha contado todos los detalles que rodean a esta celebración

De esta forma, el Paso Blanco conmemora la coronación canónica de la Virgen de la Amargura, que tuvo lugar el 12 de septiembre de 1997 en la Plaza de España, durante una eucaristía oficiada por Monseñor Javier Azagra, obispo entonces de la Diócesis de Cartagena.

Fernando López Miras, Mayordomo de Honor del Paso Blanco

Al finalizar la eucaristía, se concederá el título de Mayordomo de Honor de la cofradía blanca a D. Fernando López Miras, presidente de Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Con este reconocimiento, el Paso Blanco "quiere rendir homenaje al compromiso firme y constante del presidente con la Semana Santa de Lorca, así como a su papel como embajador incansable de la Semana Santa de Lorca"

Como acto final, tras el nombramiento, a las 21:30 horas se ofrecerá un vino de honor en el restaurante “Tres” para celebrar la distinción concedida al presidente de la Región de Murcia.

Además, Ramón Mateos, ha dejado detalles en COPE de la participación del PASO BLANCO en la Procesión Magna Jubilar de Murcia que se celebrará el sábado, 15 de noviembre de 2025, como parte del Jubileo de la Esperanza. Este evento diocesano reunirá a 14 pasos de distintas localidades de la Región de Murcia para una celebración conjunta de fe y tradición. La jornada comenzará con una Solemne Eucaristía Jubilar en la Catedral de Murcia a las 13:00h, y la procesión se iniciará a las 17:00h.

El Paso Blanco de Lorca, participará en esta procesión con la imagen del Cristo del Rescate.