El Paso Azul de Lorca arranca el mes de Septiembre con una amplia programación

La Hermandad de Labradores, Paso Azul, comienza el mes de septiembre con una amplia programación con la que se celebrará la festividad de los Dolores Gloriosos y el XXVIII aniversario de la coronación canónica de la santísima Virgen de los Dolores”

Durante los próximos días, la Hermandad de Labradores Paso Azul, además de la tradicional Misa de los Dolores Gloriosos de la Virgen, que será el 15 de septiembre, ha organizado la exposición extraordinaria ‘Del papel al milagro. Bocetos que cambiaron la historia’. Una muestra que será inaugurará el próximo 11 de septiembre, a las 20:30 horas, en la iglesia de San Francisco, pudiendo visitarse en el MASS hasta el 8 de diciembre y donde se podrá disfrutar de una selección del material gráfico, pictórico y escultórico empleado como parte del proceso creativo de bordados y carros, así como de imágenes y tronos, mostrando una parte fundamental, y quizás algo desconocida, del acervo artístico de la hermandad

Asimismo, el programa de actos ha dado comienzo con la puesta en marcha de una nueva edición de la Recogida de material escolar a beneficio de Cáritas y cuyo punto de depósito es el Museo Azul de la Semana Santa hasta el 14 de septiembre, siendo la entrega de todo el material se realizará el día 15, tras la eucaristía de los Dolores Gloriosos.

El domingo, 14 de septiembre, se celebrará la Paraliturgia de Exaltación de la Santa Cruz en la iglesia de San Francisco a las 20:30 horas. Y, previamente, se bendecirán las dos puertas laterales del altar mayor, que han sido restauradas durante los últimos meses gracias a la Fundación Paso Azul y la colaboración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

El lunes, 15 de septiembre, coincidiendo con el ‘Día de los Dolores Gloriosos de la Virgen’, la iglesia de San Francisco acogerá, a las 12 horas, el rezo del Ángelus; a las 20 horas, el rezo del Santo Rosario y a las 20:30 horas, la Misa de los Dolores Gloriosos de la Virgen oficiada por el consiliario y vicario episcopal don Francisco Fructuoso Andrés quien -también- bendecirá el nuevo manto de camarín de la Santísima Virgen de los Dolores, un proyecto impulsado por la Asociación de la Virgen y que fue presentado la pasada Semana Santa.

En definitiva, se trata de un completo programa de actos, formado por las celebraciones litúrgicas propias de la hermandad, así como por otros actos solidarios y culturales, con los que reunirse en torno a su titular, compartiendo en hermandad estas fechas tan especiales que, como cada año, desde el Paso Azul y la Asociación de Nuestra Señora de los Dolores se ha trabajado intensamente para desarrollar.