La ordenanza que regulará el tráfico en la Zona de Bajas Emisiones de Lorca se aprueba este mes

La ordenanza que regulará la aplicación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Lorca será aprobada de forma inicial por el pleno municipal el próximo 29 de junio, con el objetivo de que su aprobación definitiva y su entrada en vigor se produzca antes de que acabe el año.

La norma municipal regulará las especiales normas para la circulación rodada en dos áreas que suman unas 20 calles situadas en el casco histórico, el distrito centro y las Alamedas, en las que el ayuntamiento, en cumplimiento de una directiva europea, aplicará medidas para la mejora de la movilidad y la reducción de las emisiones contaminantes del tráfico.

La primera ZBE incluye las avenidas Juan Carlos I y Santa Clara, el casco histórico, la alameda de Menchirón, la plaza de Carruajes y las calles contiguas y la segunda ZBE las alamedas Rafael Méndez , Gimeno Baduell, Fernández Corredor y las calles Poeta Para Vico, Océano Pacífico y Océano Atlántico, entre otras.

En algunas de estas vías ya se han realizado obras de adaptación a las ZBE para el calmado del tráfico y la mejora de la accesibilidad del peatón y en ellas el tráfico estará restringido a partir del 1 de 2030 para los vehículos contaminantes, excepto para los residentes.

El gobierno niega sanciones, al menos hasta esta fecha, pero el PSOE advierte de que el cuadro sancionador incluye multas de hasta 200 euros para los infractores.

El concejal socialista José Luis Ruiz ha acusado al gobierno del PP de haber cambiado de criterio sobre las sanciones, que dijo que no iba a aplicar.