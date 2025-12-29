Murcia se consolida como potencia exportadora de porcino con más de 121.000 toneladas en 2024

La Región de Murcia se ha afianzado como la cuarta comunidad más exportadora de carne y productos de porcino de España, superando las 121.000 toneladas durante 2024. Así lo ha destacado la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, durante una visita a las instalaciones de la empresa JISAP en Lorca, en la que ha estado acompañada por el alcalde del municipio, Fulgencio Gil. El valor de estas exportaciones ha sobrepasado los 416 millones de euros, lo que supone un 4,74 por ciento del total nacional.

Un sector clave para la Región

Actualmente, la Región de Murcia cuenta con más de dos millones de cabezas de porcino distribuidas en cerca de 1.400 explotaciones ganaderas. Estas granjas se concentran, sobre todo, en los municipios de Lorca, Fuente Álamo y Puerto Lumbreras. La consejera ha señalado que "en la Región tenemos un sector muy profesionalizado que mejora cada día, de manera especial en cuestiones como el bienestar animal y medidas de bioseguridad".

En la Región tenemos un sector muy profesionalizado que mejora cada día" Sara Rubira Consejera de Ganadería

La favorable evolución de las exportaciones ha permitido que el sector porcino regional comercialice sus productos en más de 100 países. Este crecimiento sostenido refleja el esfuerzo y la modernización de una industria fundamental para la economía murciana.

Bioseguridad como garantía de futuro

Durante su visita a Lorca, Rubira ha podido verificar las avanzadas medidas de bioseguridad implementadas en las instalaciones de JISAP, una empresa puntera en la producción de porcino. La consejera ha destacado la importancia de "las barreras exteriores que impiden la entrada de animales silvestres, vados de desinfección de vehículos, o los férreos controles de acceso con los que se reduce la posibilidad de contagio de los animales", ha afirmado en relación con el reciente brote de peste porcina africana de Barcelona.

Petición al Gobierno central

Finalmente, la consejera ha recordado su reciente petición al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para que impulse una "regionalización" que permita a las empresas murcianas seguir exportando en condiciones competitivas. Según ha explicado, "los precios han bajado y ellos tienen que seguir generando esa competitividad y esa rentabilidad". Para Rubira, el trabajo del sector en bioseguridad es una prueba de su compromiso, algo que, asegura, está presente en todas las granjas de la Región de Murcia.