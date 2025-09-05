Moreno se despide este viernes de la alcaldía de Águilas

La alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, dejará su cargo este viernes tras una década ostentando el bastón de mando. La socialista hará oficial su renuncia en un pleno municipal extraordinario que se celebrará a las seis de la tarde, con el que también pone fin a una dilatada trayectoria política de casi 25 años.

Moreno (Águilas, 1976) ha sido la primera mujer alcaldesa de la localidad, ha gobernado durante tres mandatos consecutivos y en los dos últimos lo ha hecho con mayoría absoluta.

Era además la regidora de mayor peso específico del PSOE, ya que Águilas es el municipio con mayor población de los 13 gobernados en la Región por este partido.

El pasado agosto anunció su renuncia y su alejamiento de la vida pública para regresar a su puesto de profesora de biología en un instituto y para devolverle a su familia el tiempo que le robó la política.

Moreno, bioquímica de profesión, aseguró que su dimisión sólo respondía a motivos personales.

La renuncia a la alcaldía se produce dos años después de dejar el cargo de secretaria general del PSOE aguileño, que ostentó durante 11.

Además de alcaldesa, fue diputada regional del PSOE y concejala en la oposición antes de llegar al gobierno local.

Le sucederá como alcalde el concejal Cristóbal Casado, que tomará posesión de su cargo en un pleno municipal que tendrá lugar el 19 de septiembre.