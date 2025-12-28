Un mensaje ES-ALERT a los móviles de Beniel y Santomera alerta del riesgo de desbordamiento de un azarbe

La Dirección general de Seguridad Ciudadana del Gobierno de Murcia ha enviado durante la mañana de este domingo un mensaje a través del sistema Es-Alert a los móviles de la población de Beniel y Santomera ante el riesgo de desbordamiento de la rambla del azarbe del Merancho entre este y el río Segura.

La alerta a los móviles, enviada minutos antes de las 12 horas, ha sido compartida por el presidente autonómico, Fernando López Miras, en su cuenta de la red social X. En su mensaje, ha recalcado que es "importante alejarse de la zona" y seguir la información a través de canales oficiales como el de Emergencias (@112rmurcia).

Decae la Alerta roja de la AEMET

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) desactivado a las 12 horas el nivel de aviso a rojo por lluvias tormentosas copiosas y con granizo en la comarca de la Vega del Segura y el conjunto de la Región se encuentra en nivel amarillo

La carretera RM-23, en el punto kilométrico 1, que une Mazarrón con Alhama de Murcia, ha sido cerrada al tráfico en ambos sentidos ante las fuertes lluvias caídas en esa zona.

Por otro lado, se pide extremar la precaución al circular por la carretera RM-414, entre Santomera y Abanilla, por el aumento de más de dos metros en el nivel del Canal del Trasvase en el municipio de Abanilla.