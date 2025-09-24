COPE
El maratón infantil “Lorca ciudad de cuento” cumple 30 años

Más de 1.200 narradores profesionales y aficionados han participado en estas tres décadas en sus sesiones de cuentacuentos y el aniversario se celebra este jueves con 60 historias para niños 

Las bibliotecarias y las concejalas de Educación y Festejos presentan la 30 edición del maratón de cuentos
Antonio Montoro

Lorca - Publicado el

1 min lectura

La red municipal de bibliotecas de Lorca organiza este jueves a las 18 horas la trigésima  edición del maratón de cuentos para niños “Lorca, ciudad de cuento”, en el que  participarán 60 narradores, alguno de ellos profesionales y otros que serán  escritores, políticos, periodistas y representantes de la vida social y cultural de la ciudad. 

Esta actividad,  que se hace coincidir con la feria de septiembre, tendrá lugar en plaza Real, a las puertas de la biblioteca Pilar Barnés y este año tendrá una duración de más de tres horas. 

Entre los contadores de cuentos estará el alcalde de la ciudad, Fulgencio Gil, pero también presidentes de cofradías de Semana Santa, representantes de asociaciones y también usuarios infantiles de las bibliotecas.

Durante sus 30 años de vida esta actividad han participado en el maratón 1.200 contadores de cuentos de todas las edades, profesiones y estratos sociales.

Como en las últimas ediciones contará con un intérprete de lengua de signos para garantizar que la actividad sea inclusiva para niños con discapacidad auditiva.

