El maratón infantil “Lorca ciudad de cuento” cumple 30 años

La red municipal de bibliotecas de Lorca organiza este jueves a las 18 horas la trigésima edición del maratón de cuentos para niños “Lorca, ciudad de cuento”, en el que participarán 60 narradores, alguno de ellos profesionales y otros que serán escritores, políticos, periodistas y representantes de la vida social y cultural de la ciudad.

Esta actividad, que se hace coincidir con la feria de septiembre, tendrá lugar en plaza Real, a las puertas de la biblioteca Pilar Barnés y este año tendrá una duración de más de tres horas.

Entre los contadores de cuentos estará el alcalde de la ciudad, Fulgencio Gil, pero también presidentes de cofradías de Semana Santa, representantes de asociaciones y también usuarios infantiles de las bibliotecas.

Durante sus 30 años de vida esta actividad han participado en el maratón 1.200 contadores de cuentos de todas las edades, profesiones y estratos sociales.

Como en las últimas ediciones contará con un intérprete de lengua de signos para garantizar que la actividad sea inclusiva para niños con discapacidad auditiva.