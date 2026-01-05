El mal tiempo obliga a cambiar las cabalgatas de Reyes Magos en Águilas y Puerto Lumbreras

Las previsiones meteorológicas adversas han obligado a los ayuntamientos de Águilas y Puerto Lumbreras a modificar sus tradicionales cabalgatas de Reyes Magos de este 5 de enero. Para garantizar que los más pequeños no se queden sin ver a Melchor, Gaspar y Baltasar, ambos consistorios han optado por trasladar los eventos a recintos cubiertos.

Recepción oficial en Puerto Lumbreras

En Puerto Lumbreras, la tradicional cabalgata ha sido sustituida por una recepción oficial en el salón de actos del Centro Cívico desde las 17:00 horas. La alcaldesa, María de los Ángeles Túnez, ha explicado que la decisión se ha tomado para que "no pasemos frío ni nos mojemos", y que el evento contará con juegos infantiles, música, pintacaras, globoflexia y se repartirá roscón y chocolate hasta las 20:00 horas.

La alcaldesa ha insistido en el "trabajo coordinado para adaptar la visita" y ha destacado que "el objetivo del Ayuntamiento es que los más pequeños puedan disfrutar de esta noche mágica y mantener la ilusión de poder ver a Melchor, Gaspar y Baltasar”. Además, Sus Majestades también visitarán la pedanía de Góñar a las 17:00 horas, y mañana, 6 de enero, estarán a las 12:00 horas en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario.

Cabalgata estática en Águilas

Por su parte, el Ayuntamiento de Águilas ha optado por una cabalgata estática en el Pabellón Polideportivo Diego Calvo a partir de las 18:00 horas. La edil de Festejos, Elena Casado, ha anunciado que el pabellón albergará no solo a los Reyes, sino a todos los participantes del desfile, como zancudos, malabaristas y ballets. El acceso se realizará por la parte superior del pabellón y se han habilitado las zonas de aparcamiento del propio polideportivo y del campo Hermanos Buitrago.