Los inspectores de Consumo detectan infracciones en un 25% de las tiendas de Lorca en las rebajas

Los inspectores de Consumo del ayuntamiento de Lorca han detectado infracciones a la normativa de rebajas en el 25 por ciento de los comercios inspeccionados en la ciudad en esta campaña de descuentos.

En esas inspecciones se detectó que un 10 por ciento no publicitaba adecuadamente el precio anterior y el precio rebajado, además de no informar sobre la duración de las rebajas y que otro 15 por ciento tenía carteles de rebajas en los escaparates, pero la mayoría de los productos no estaban realmente rebajados.

Según la concejala de Consumo, Belén Díaz, los inspectores han supervisado el cumplimiento de la normativa de rebajas de verano en más de 60 tiendas de Lorca distribuidas por diferentes zonas comerciales del centro y de los barrios de San José, La Viña y la Virgen de las Huertas.

Entre ellos se encuentran establecimientos regentados por comerciantes extranjeros, que en algunos casos desconocen la normativa vigente en España y a los que los inspectores han informado sobre todos los aspectos legales relacionados con las rebajas, para que puedan adaptarse a la misma.

Dñiaz ha dicho que la mayoría de los comercios apercibidos han rectificado sus errores sin necesidad de sanción.