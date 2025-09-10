La lorquina Irene Jódar, nueva diputada del PSOE en el Congreso

La política lorquina Irene Jódar ha tomado posesión de su escaño en el Congreso, al que se ha incorporado como diputada nacional del grupo parlamentario socialista tras la salida de Francisco Lucas de la Cámara baja al ser designado delegado del Gobierno de España en la Región de Murcia.

Jódar ocupó el puesto número cuatro en la candidatura del PSOE murciano en las elecciones generales de 2023, es graduada en Periodismo por la Universidad de Murcia y ha sido concejal del Ayuntamiento de Lorca durante seis años.

Antes de ser edil en la oposición fue concejala con responsabilidad de gobierno entre 2019 y 2023 como concejala de Deportes, Transporte Público y Movilidad y Sociedad de la Información y Transparencia.

Con esta designación, Irene Jódar se convierte en la única diputada lorquina con representación en el Congreso.

La diputada ha dicho que en su nueva responsabilidad velará para que “no se pierda ni un euro de inversiones” para su ciudad.

En su nueva misión parlamentaria permanecerá atenta, ha afirmado, a las grandes infraestructuras que el Gobierno construye en Lorca como el AVE o el Palacio de Justicia y al cumplimiento de los plazos de ejecución.