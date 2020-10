Lorca trabaja en dispositivo especial para garantizar seguridad en celebración festividad Todos los Santos

El concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Lorca, José Ángel, ha informado de la puesta en marcha de un dispositivo especial para garantizar la seguridad durante la celebración de la festividad de Todos los Santos.

Ponce ha explicado que “desde el Ayuntamiento de Lorca trabajamos en la elaboración de un protocolo para garantizar la seguridad durante la celebración de la festividad de Todos Los Santos, de acuerdo a las normas y recomendaciones establecidas por la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, dadas a conocer el pasado 6 de octubre”.

“El próximo martes está previsto que se reúnan representantes municipales con el Vicario de Lorca, D. Francisco Fructuoso, con el objetivo de seguir colaborando en la elaboración del protocolo necesario para garantizar las debidas condiciones de seguridad en los cementerios propiedad de la Diócesis de Cartagena, ubicados en el municipio de Lorca”.

El edil ha detallado que “somos conscientes de la importancia de esta festividad, pero también de la obligación de respetar las normas de higiene y seguridad frente a la covid-19 y, sobre todo, de cara a evitar aglomeraciones, el Ayuntamiento de Lorca desarrollará un dispositivo especial para que los vecinos y vecinas puedan celebrar esta festividad durante las próximas semanas, con las máximas condiciones de seguridad”.

“Desde el Ayuntamiento de Lorca vamos a emprender una campaña de información a través de la cual, durante las próximas semanas, trasladarán las recomendaciones necesarias de cara a que los vecinos y vecinas respeten las normas indicadas y eviten aglomeraciones en los cementerios y/o lugares de culto”.

Ponce Díaz ha indicado que “como todos los años, se prevé una asistencia masiva a los cementerios, con el consiguiente riesgo de aglomeraciones y contacto estrecho de participantes, y aunque son lugares en espacio exterior, son recintos acotados con un aforo máximo permitido, y que además cuentan con espacios cerrados como los aseos o panteones familiares, donde deben extremarse las precauciones”.

“Entre las recomendaciones, el consistorio lorquino pide espaciar lo máximo posible la celebración de esta festividad, del 15 de octubre al 15 de noviembre, con el fin de reducir el número de personas que pudieran coincidir al mismo tiempo en un mismo lugar. No obstante, nuestro municipio permanece en fase 1 flexibilizada por lo que en estos momentos cualquier desplazamiento que no sea justificado por motivos sanitarios, académicos, laborales o motivados por causa de fuerza mayor, no estaría permitido”.

El concejal de Sanidad ha recordado que “se recomienda a las personas de riesgo o pertenecientes a un grupo vulnerable que eviten ir los días y horas en los que sea previsible que haya más afluencia de personas. Asimismo, si se tienen síntomas compatibles con Covid-19 no se puede acudir al cementerio y deberán posponer la visita hasta indicación médica”.

“Mientras, en el interior del cementerio se ha de hacer uso del gel hidroalcohólico que deberá encontrar a la entrada y salida del cementerio, estará prohibido fumar y el consumo de alimentos, se ha de respetar la distancia de seguridad y evitar el contacto personal, como besos, abrazos y otras muestras de afecto. Además, dentro de los panteones familiares se han de extremar las precauciones y mantener la distancia interpersonal con otros familiares con los que no se convive en el mismo domicilio, así como evitar formar grupos de más de 6 personas”.

José Ángel Ponce ha puesto de manifiesto que “Salud Pública recuerda que no se deben dejar recipientes con agua para evitar la proliferación del mosquito tigre y las enfermedades asociadas a su presencia. Se recomienda el uso de arena húmeda o esponjas empapadas con agua”.