Lorca se suma con autobuses gratuitos al Día Sin Coches

Los desplazamientos en los autobuses urbanos de Lorca serán gratuitos este lunes con motivo del Día Mundial Sin Coches, en una iniciativa del ayuntamiento para fomentar el uso del transporte público y lograr una ciudad más limpia y sostenible.

Con esta jornada de transporte público gratuito el consistorio quiere sensibilizar a la población sobre los efectos negativos en el medio ambiente de los desplazamientos en vehículos particulares.

Es una de las medidas incluidas en la conmemoración de la Semana Europea de la Movilidad, en la que Lorca participa desde hace doce años años y que persigue el objetivo de fomentar la movilidad activa, el transporte público y otras soluciones de transporte limpias e inteligentes, mediante la organización de actividades y eventos de sensibilización.

La campaña coincide con las fiestas de la feria de Lorca, para la que se han establecido más de 9.000 plazas de aparcamiento disuasorio en distintos puntos de la ciudad.

Además el ayuntamiento ha vuelto a poner en marcha este lunes la campaña “En bici al cole me divierto” con la que pretende fomentar el uso temprano de la bicicleta entre los escolares para favorecer hábitos de vida saludables y divulgar las ventajas de la movilidad sostenible entre las familias.

La campaña persigue que los alumnos de los colegios lorquinos realicen sus desplazamientos hasta la escuela en bicicleta, acompañados de sus familiares y de profesores siguiendo una ruta establecida en colaboración con el propio centro.

La experiencia, conocida como “bicibus”, se ensayó durante el Día Mundial de la Bicicleta en 2024 y ahora se va a generalizar con la colaboración de los colegios.