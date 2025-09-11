Lorca sancionará la acumulación de enseres en los balcones

El Ayuntamiento de Lorca va a ampliar y modificar el texto de la ordenanza municipal de convivencia ciudadana y prevención de conductas antisociales, para incluir en la norma un apartado concreto que permita perseguir y sancionar la acumulación de enseres en los balcones.

El alcalde, Fulgencio Gil, que en su discurso de investidura ya se comprometió a erradicar esta práctica al considerar que degrada el paisaje urbano, ha anunciado la apertura de una consulta pública previa a la revisión de la ordenanza, para recabar opiniones y aportaciones de colectivos y ciudadanos.

El objeto de la modificación tiene como finalidad preservar y fomentar el espacio público como un lugar de convivencia y civismo eliminando todos aquellos elementos que potencian la degradación del entorno urbano.

Gil ha dicho que el consistorio quiere suprimir ese impacto negativo en el paisaje arquitectónico urbano preservando los valores estéticos de los inmuebles que lo componen.

Se ha referido a la presencia, cada vez más frecuente, de objetos como colchones, somieres, bombonas de butano y ropa tendida visible en los balcones de los distintos barrios de la ciudad.