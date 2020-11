IU Lorca pide responsabilidades políticas por el vertido al pantano de Puentes de aguas fecales de Vélez Rubio

La concejala de Izquierda Unida-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca, Gloria Martín, ha alertado del vertido de aguas fecales procedentes de la Estación de Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Vélez Rubio (Almería), al embalse de Puentes a través de la rambla de Chirivel, que se estarían produciendo desde 2006 y de los que este grupo municipal ha tenido conocimiento por una denuncia ciudadana.

Martín explicó que "el titular de dicho vertido es el Ayuntamiento de Vélez Rubio y que sobre este asunto hay un procedimiento abierto a instancias del Ministerio Fiscal que está actualmente en trámite, por lo que la edil ha solicitado al alcalde de Lorca, Diego José Mateos, que el Consistorio lorquino que se persone como acusación popular en esta causa."

La concejala de Izquierda Unida-Verdes también comentó que "la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) está llevando a cabo un seguimiento sistemático de dicho vertido y que ha remitido la información de que dispone al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Vélez Rubio, donde se iniciaron las diligencias de investigación penal. Gracias a la labor desarrollada por Ecologistas en Acción, también tiene conocimiento de estos hechos el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que ha llegado a incoar varios expedientes sancionadores, la mayoría de ellos calificados como “graves”, contra el Ayuntamiento de Vélez Rubio por este motivo. Concretamente ocho, sólo entre los años 2017 y 2020, que suman multas por importe de 172.817,14 euros."

Al respecto, Martín mostró documentación oficial que demuestra que, desde 2006, la CHS ha estado comunicando al Ayuntamiento de Vélez Rubio la incoación de expedientes “por el vertido no autorizado procedente de la EDAR”. Se da la circunstancia de que Mateos fue Secretario de este Ayuntamiento almeriense cuando ya se conocían estos hechos, por lo que “tendría muy difícil explicación que, sabiéndolo, no haya hecho nada para alertar a los lorquinos y emprender una auténtica cruzada, ya como alcalde de Lorca, para evitar un gravísimo delito ambiental”, dijo Martín.

Mientas se subsana el problema y se construye una nueva EDAR en Vélez Rubio, Martín advirtió que las repercusiones para Lorca podrían estar siendo “gravísimas” desde el punto de vista del medio ambiente y de la salud pública. “Muchos cultivos se riegan con esta agua, que también se usa para el abastecimiento de animales, incluidos los que después nos comemos”, dijo Martín. Ello sin contar el proceso de lixiviación y de contaminación de acuíferos en una zona de dominio público hidráulico. Martín recordó que esas aguas fecales podrían contener restos de COVID-19 que estarían entrando al pantano y que hay estudios dirigidos por prestigiosas universidades que están dirimiendo ahora mismo si esto constituye “una grave amenaza” para la transmisión del coronavirus.

La concejala de Izquierda Unida aseguró que, "el pasado 24 de enero, la Junta de Andalucía adjudicó el contrato de consultoría para la redacción del proyecto de construcción de una nueva estación depuradora y de un nuevo colector en Vélez Rubio. Sin embargo, y según documentos oficiales a los que ha tenido acceso Martín, el Gobierno andaluz hace depender estas actuaciones de las “disponibilidades presupuestarias” y de “la especial situación que ha provocado la crisis sanitaria del COVID-19”. Por ello, Martín también ha apremiado al Alcalde de Lorca, Diego José Mateos, a que exija sin demora a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta que “priorice” esta actuación sobre el resto de las que tiene previsto acometer en la provincia de Almería, y para las que hay consignadas partidas por valor de 50 millones de euros según lo anunciado por la propia delegada territorial de este departamento andaluz, Aránzazu Martín. “Que paren lo que tengan que parar, pero que se pongan ya a la construcción de la nueva EDAR para que los lorquinos dejemos de tragarnos, literalmente, las aguas fecales que se generan en este municipio”, dijo Martín.

La concejala de IU-Verdes también ha exigido a Mateos y al vicealcalde de C’s, Francisco Morales, que comparezcan públicamente, “para que expliquen por qué no han respondido a los emails y escritos que les han dirigido personalmente y a través del Registro del Ayuntamiento” sobre esta cuestión y de los que IU-Verdes ha recibido copia esta misma mañana. “Queremos saber desde cuándo lo sabían, por qué no han puesto estos hechos en conocimiento de la ciudadanía lorquina y por qué no han llevado a cabo ninguna medida de alerta ni de prevención sobre la que podría ser una de las mayores crisis ambientales a las que está sometida el municipio en los últimos años”, se preguntó Martín quien exigió “responsabilidades políticas” por ocultar a los lorquinos este grave riesgo para su salud.