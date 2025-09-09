Lorca negocia con Educación la construcción del noveno instituto de secundaria

El Ayuntamiento de Lorca y la Consejería de Educación del Gobierno regional están planificando la construcción de un nuevo instituto de secundaria, que sería el noveno para el municipio y que se ubicaría en una de las pedanías de la huerta, que son las que tienen más población.

El alcalde, Fulgencio Gil, ha reconocido que el nuevo centro es necesario y ha confirmado que el Ayuntamiento y el Gobierno regional están trabajando para hacer posible su construcción en el entorno de Tercia y La Hoya.

Gil no ha ofrecido más detalles sobre el proyecto del centro, que sería el tercero en el ámbito rural tras los que existen en las pedanías de La Paca y Purias.

El PSOE lleva también varios años reclamando ese centro a Educación y en octubre de 2023 el pleno municipal aprobó a petición suya una moción para solicitar la construcción de ese centro al Gobierno regional, alegando que serviría para descongestionar los del centro de la ciudad.

El próximo jueves comienza el curso en los institutos de Lorca con 5.113 alumnos de secundaria y 1.546 de bachillerato.