Lorca modernizará el puente de Juan Carlos I por primera vez desde su inauguración en 1981

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha anunciado un plan de mejora para el puente nuevo sobre el río Guadalentín, que une las avenidas de Europa y Juan Carlos I. Esta estructura no ha recibido ninguna intervención de modernización desde su inauguración en 1981.

Mejoras estéticas y de funcionalidad

La intervención incluirá la sustitución de las plataformas peatonales por unas de mayor firmeza. Según ha explicado el alcalde, la superficie actual, compuesta por planchas de metal, genera con el tránsito un sonido y vibración que provoca “cierta inestabilidad” en la pisada. Además, el proyecto contempla la renovación de las barandillas y la instalación de nueva iluminación, ya que las obras no solo tienen que ver “con la estética sino con la funcionalidad” de la pasarela.

El último puente urbano por renovar

La construcción del puente fue aprobada tras la riada de 1973 para conectar el barrio de San Diego con el distrito centro de la ciudad. Gil ha señalado que esta actuación era necesaria, ya que este es el único puente del tramo urbano que quedaba pendiente de renovación, después de las recientes intervenciones en los puentes de La Torta, la pasarela Miguel Navarro y, anteriormente, en el puente de piedra de Moreno Rocafull.