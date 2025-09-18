Lorca está de feria y en COPE LORCA la vivimos contigo

La Feria y Fiestas de Lorca se vive en COPE

Lorca está de feria y en COPE te vamos a contar todo lo que sucede en estos diez días donde lorquinos, turisas y visitantes disfrutan de todos los encantos de la ciudad.

El micrófono azul de COPE LORCA estará en las calles y plazas de la ciudad, para vivir la feria de día, degustar la mejor gastronomía con la mejor compañía, la de los oyentes de COPE y junto a todos los lorquinos. Hostelor, comerciantes y hosteleros nos contarán como viven las jornadas más intensas de la ciudad.

En el Coso de Sutullena conoceremos las actividades más importantes que se celebrarán, desde festejos taurinos, encierro infantil y conciertos.

La Asociación de Feriantes de Lorca nos contarán todos los detalles de las atracciones que estarán ubicadas en el Huerto de La Rueda. Novedades, gastronomía...

Desde la Fortaleza del Sol y las Alamedas, contaremos la historia, costumbres, artesanía y folcklore de la ciudad. Actividades infantiles, tardeo, chiringuitos y agenda diaria.

Lorca está de feria, y en COPE te invitamos a descubrirla. A través de la radio, en el 89.2 FM, en nuetras redes sociales, pudiendo recuperar los sonidos y entrevistas por si te has perdido algo.

A través de nuestra APP, conocerás los detalles de la Feria y Fiestas allá donde estés, y en nuestra WEB, Cope.es/Lorca,tendrás la última hora de la Comarca del Guadalentín, todos los programas y novedades.

La Feria y Fiestas de Lorca, en COPE