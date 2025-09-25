Lorca, escaparate regional de la artesanía

La Feria de Artesanía de la Región de Murcia (Feramur) abre este jueves su edición número 41 en Lorca con la participación de 92 expositores, entre los que se incluyen un 18,3 por ciento de nuevas incorporaciones.

La cita con la artesanía tiene lugar en el recinto Ifelor hasta el domingo con una amplia programación que incluye demostraciones en vivo, talleres participativos, desfiles y degustaciones de productos artesanos y gastronómicos.

Feramur ocupará los tres pabellones de Ifelor y reunirá a representantes de 17 provincias españolas, ofreciendo al visitante una experiencia completa.

“Feramur es el gran escaparate de la artesanía regional, un espacio donde tradición e innovación se dan la mano y donde nuestros artesanos pueden mostrar al mundo el valor añadido de su trabajo”, ha dicho el director general de Oficios Artesanales, Rafael Gómez.

La feria contará con una destacada participación de artesanos de la Región de Murcia, que representarán el 75 por ciento del total, de los cuales un 38 por ciento proceden de Lorca.

La Dirección General de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales contará con un estand propio en el que se exhibirán productos de diseño disponibles en los Centros de Artesanía de Murcia, Cartagena y Lorca.

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social destina 70.000 euros a la celebración de Feramur que gerencia la Cámara de Comercio e Industria.