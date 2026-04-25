Lorca conectará a 1.300 estudiantes de FP con 80 empresas en la Feria del Empleo

El recinto ferial Alcalde Francisco Jódar de Lorca acogerá el próximo 29 de abril la cuarta Feria de Empleo y Formación Profesional del Valle del Guadalentín. El evento, organizado por las concejalías de Educación, Empleo y Talento Joven, reunirá a 80 empresas e instituciones con más de 1.300 estudiantes de 12 institutos de la comarca, convirtiéndose en un punto de encuentro clave entre profesionales, compañías y futuros trabajadores.

La concejala de Educación, Rosa Medina, ha presentado esta iniciativa como una respuesta a la necesidad real de "conectar el talento joven y el resto de demandantes de empleo con las empresas de nuestro entorno". Según Medina, la feria no solo se dirige a los estudiantes que finalizan sus estudios, sino que, como novedad, se abre a demandantes de empleo y usuarios de asociaciones con programas de inserción laboral. "Queremos que esta feria sea un punto de encuentro inclusivo", ha subrayado.

La Formación Profesional está en auge y es una de las herramientas más eficaces para mejorar la empleabilidad" Rosa Medina Concejala de Educación

Un puente hacia el primer empleo

Durante la jornada, que se celebrará de 9 a 14 horas, se ofrecerá a los asistentes un completo programa de actividades. Se han habilitado espacios de debate sobre las necesidades reales del mercado laboral, talleres de simulación de microentrevistas y ponencias sobre neurociencia, Inteligencia Artificial y soft skills. Además, los participantes recibirán asesoramiento para diseñar itinerarios profesionales y gestionar su proceso de búsqueda de empleo.

La edil ha insistido en que "la Formación Profesional está en auge y es una de las herramientas más eficaces para mejorar la empleabilidad. Acciones como esta ayudan a su desarrollo, adaptándola a las demandas reales de las empresas y facilitando una inserción laboral de calidad". El objetivo, ha añadido, es que los jóvenes "puedan desarrollar su proyecto de vida aquí, sin necesidad de marcharse".

Lorca lifdera la creación de empleo en la comarca

Medina también ha puesto en valor los positivos datos de empleo del municipio. "Los datos nos avalan, con una tasa interanual que registra un descenso del 8,76% y un mes de marzo en el que hemos logrado una cifra récord, con 322 personas desempleadas menos que el año pasado", ha destacado. Según la concejala, estos datos sitúan a Lorca "entre el 1% de los municipios que más empleo generan a nivel nacional", un logro en el que las políticas formativas juegan un "papel fundamental".

En la feria participarán empresas de todos los sectores profesionales, representando a 14 familias profesionales de FP. Entre los colaboradores y expositores se encuentran entidades como El Pozo, Primaflor, Grupo Huertas Automoción, la Cámara de Comercio de Lorca, Ceclor y el Servicio de Empleo y Formación (SEF), junto a una larga lista de compañías e instituciones que realizarán entrevistas de trabajo durante el evento.