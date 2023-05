Lorca celebra la Noche de los Museos con un centenar de actividades en una treintena de espacios

El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, y la concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Lorca, María Ángeles Mazuecos, han informado de la celebración de la Noche de los Museos 2023.

Mateos ha explicado que “el sábado 20 de mayo sábado, con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos que se conmemora el 18 de mayo, se celebrará en Lorca una nueva edición de la ‘Noche de los Museos’, unas actividad plenamente arraiga ya al calendario cultural anual y donde los museos abren sus puertas, de forma extraordinaria, en horario nocturno para brindarnos una inusual, divertida y atractiva visita con novedosas actividades organizadas específicamente para disfrutar de esta jornada”.

El Primer edil ha detallado que habrá “visitas guiadas a todos los museos de Lorca con novedosas actividades organizadas de forma específica para celebrar la ‘Noche de los Museos 2023’, visitas guiadas, música en directo en magníficos espacios al aire libre, pasarelas y juegos de historia, recitales poéticos, exposiciones fotográficas, demostraciones y talleres de oficios artesanos, visitas turísticas, espectáculos circenses, proyecciones cinematográficas, bailes tradicionales y urbanos, talleres de graffiti y de trovos o un pasacalles con figuras iluminadas componen la programación de este año”.

“Los espacios que se van a utilizar, englobando también a los museos, son el Centro de Visitantes, Muralla Medieval, Centro Cultural Espín, antigua Colegiata de San Patricio, Casa del Artesano, Ermita de San Lázaro, Teatro Guerra, Torre Alfonsina, Sinagoga, Convento Virgen de las Huertas ‘Palacio Califal’, claustro del antiguo Convento de La Merced, Museo Arqueológico de Lorca, Palacete del Huerto Ruano, iglesia de Santa María”.

Mateos Molina ha indicado que “por supuesto el Museo Azul de la Semana Santa (MASS), Museo de Bordados Paso Blanco (MUBBLA), Museo de Paso Morado, Casa Museo Archicofradía Jesús Resucitado, Museo Scout Juan Antonio Dimas, Palacio de los Irurita, Colegio de EIPS Madres Mercedarias, Museo del Belén y Centro de Artesanía. Y, también, en las plazas de España, Calderón, Amargura y San Vicente, la calle Corredera y en el recientemente inaugurado Espacio Joven ‘La Estación’”.

El alcalde de Lorca ha destacado que “este año, debido a las obras musealización que se están realizando en el Palacio de Guevara, no hay posibilidad de realizar actividades en ese espacio, aun así esta circunstancia no es óbice para no prescindir de disfrutar de su fachada que será iluminada de una manera especial al caer la noche”.

Diego José Mateos ha puesto de manifiesto que “el día 20 de mayo volveremos a disfrutar de nuestros museos de una forma única y, además, nuestras calles y plazas se llenarán de actividades, talleres participativos, animación itinerante, pasacalles, conciertos y un largo etcétera de movimiento cultural pues se ofertarán casi un centenar de actividades, en una treintena de espacios repartidos por todo el casco histórico, que desarrollarán un verdadero despliegue de festividad lúdica y cultural”.