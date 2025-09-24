Lorca celebra la II Semana del Mayor con la participación de más de 3.000 mayores de todo el municipio

La Semana del Mayor que organiza el Ayuntamiento de Lorca en colaboración con el gobierno autonómico, tiene por objetivo el promover el envejecimiento activo, buscar que las personas mayores mantengan actividad física, mental, profesional o social que les permita disfrutar de una vida saludable y autónoma.

También aumentan la socialización, accesibilidad cultural y participación, visibilidad y reconocimiento social, mostrar que son activos, participativos, valorados, que tienen necesidades pero también aportan al tejido social.

La II edición de la Semana del Mayor, tendrá lugar del 29 de setiembre al 3 de octubre,y apuesta por llevar su programa de actividades a las pedanías y al casco histórico

Como novedad, mayores de ‘todo el municipio’ podrán disfrutar de: sesiones de baile, masterclass de gimnasia, visitas guiadas a enclaves patrimoniales y de carácter convivencial, actuaciones musicales y un sinfín de propuestas más

Dentro de los hitos destacan: el 1 de octubre, Día del Mayor, con una gran cita de baile en la Plaza de España y la lectura del manifiesto, por la mañana; y el día 3, la Gala del Mayor, en la carpa del Huerto de la Rueda, a las a las 19:30 h., que contará con la asistencia de unas 3.000 personas

La II Semana del Mayor es una cita para disfrutar, aprender y compartir. Se celebrará del 29 de septiembre al 3 de octubre, con un sinfín de actividades que, como novedad, llegan a las pedanías como Almendricos, Zarcilla de Ramos, Campillo, Purias, La Hoya…, dinamizando, además, esos enclaves más alejados del casco urbano.