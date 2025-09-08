COPE
Lorca celebra el día de su patrona con una jornada de fiesta volcada en la tradición

La festividad de la Virgen de las Huertas congrega a miles de personas en su santuario

Procesión de la Virgen de las Huertas en un trono de andas
COPE LORCA

Antonio Montoro

Lorca - Publicado el

1 min lectura

Lorca celebra este lunes la festividad de su patrona, la Virgen de las Huertas, con una jornada de fiesta local volcada en la tradición y que tiene como epicentro de los actos el santuario patronal.   

Allí tuvieron lugar anoche una ofrenda floral y la serenata a la Virgen y han comenzado los cultos a las seis de la mañana con la tradicional “despertá” protagonizada por los Auroros de Lorca y se celebrará una misa cada hora hasta las diez de la mañana, antes de la misa mayor oficiada por el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, que tendrá lugar a las 11,30 horas con la participación de toda la corporación municipal y de autoridades como el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

Tras la eucaristía se entregará al título de Hermano de Honor de la patrona a Juan Antonio Alcaraz y la Medalla de Oro de la Virgen de las Huertas al Grupo Coros y Danzas Virgen de las Huertas.

Por la tarde tendrá lugar una nueva eucaristía y la procesión de la Virgen, a partir de las siete de la tarde, por los huertos en su trono de plata en andas.

Miles de personas acudirán este lunes al santuario a venerar a la patrona y a cumplir tradiciones como comer turrón en las casetas instaladas en la plaza del Rey Sabio.

