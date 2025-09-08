Lorca celebra el día de su patrona con una jornada de fiesta volcada en la tradición

Lorca celebra este lunes la festividad de su patrona, la Virgen de las Huertas, con una jornada de fiesta local volcada en la tradición y que tiene como epicentro de los actos el santuario patronal.

Allí tuvieron lugar anoche una ofrenda floral y la serenata a la Virgen y han comenzado los cultos a las seis de la mañana con la tradicional “despertá” protagonizada por los Auroros de Lorca y se celebrará una misa cada hora hasta las diez de la mañana, antes de la misa mayor oficiada por el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, que tendrá lugar a las 11,30 horas con la participación de toda la corporación municipal y de autoridades como el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

Tras la eucaristía se entregará al título de Hermano de Honor de la patrona a Juan Antonio Alcaraz y la Medalla de Oro de la Virgen de las Huertas al Grupo Coros y Danzas Virgen de las Huertas.

Por la tarde tendrá lugar una nueva eucaristía y la procesión de la Virgen, a partir de las siete de la tarde, por los huertos en su trono de plata en andas.

Miles de personas acudirán este lunes al santuario a venerar a la patrona y a cumplir tradiciones como comer turrón en las casetas instaladas en la plaza del Rey Sabio.