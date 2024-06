Lorca, capital de la música indie en el Fortaleza Sound, con 30 grupos y 10.000 espectadores diarios

Vetusta Morla, León Benavente o Lori Meyers. Son solo tres de los grandes grupos que actuarán este fin de semana el festival Fortaleza Sound, que va a convertir Lorca en capital nacional de la música indie, generando además importantes dividendos para la ciudad. Se estima que los 10.000 espectadores que asistirán cada día a los conciertos generarán un impacto directo de 700.000 euros en las tres jornadas del festival.

Las plazas hoteleras de toda la comarca están al completo para este festival, que es mayor puesto en marcha en la ciudad en lo que llevamos de siglo y para el que se han instalados dos enormes escenarios en el recinto ferial del Huerto de la Rueda que son los más grandes instalados nunca en la ciudad.

Las actuaciones comienzan con las bandas Sexy Zebras, Serial Killerz, Niña Polaca, Lori Meyers, The Leadings, Delafé y las flores azules, Madbel, Amatria, Gran angular, Labouns y Glas.

El día 29 la música continuará con Vetusta Morla, Neuman, Cariño, Los Invaders, ElyElla, Pipiolas, León Benavente, Carmen 113, Karavana, Lady Ma Belle, Levitants, Kuve y Ley Dj.

Los conciertos del día 30 serán gratuitos y se podrá asistir previa descarga de una invitación en la web del festival, con las actuaciones de Rayden, MR. Kilombo, Second DJs (Jorge y Fran), Karlan, Las Wonder, La Bien Querida, D'Baldomeros y The Sand.

También hay sitio para bandas emergentes y actuarán por diversas plazas de Lorca como Arcoiris, Calderón y Joaquín Castellar los grupos Rojo Cardinal, Ruto Neón, Norte Perdido, La Milagrosa, Ñeku y Locos de atar.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Además el Fortaleza incluye una oferta complementaria con recorridos gastronómicos; exposiciones de pintura, fotografía y escultura; presentaciones de libros y charlas; proyecciones de películas y documentales; exhibiciones de baile urbano y actividades para las familias.

El Fortaleza Sound será además el primer festival accesible de la Región y uno de los más accesibles de España, ya que más de la mitad de sus conciertos estarán signados con intérpretes de lengua de signos, habrá mochilas vibratorias, códigos NaviLens, bucles magnéticos.