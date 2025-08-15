Lorca activa PLATELOR y refuerza el personal de emergencias ante las altas temperaturas de este fin de semana

El servicio municipal de emergencias del Ayuntamiento de Lorca reforzará el personal operativo durante este fin de semana ante las altas temperaturas previstas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Así, "se reforzará el personal operativo durante estos días hasta doblar el servicio ordinario, este personal contará con 3 vehículos autobomba, equipados con el material necesario para la extinción de incendios forestales y un camión de extinción con capacidad de 2.000 litros de agua que se encuentra de forma permanente en la base Norte de Zarcilla de Ramos", según ha informado el concejal de Emergencias, José Martínez.

Además, ha indicado que el resto de la plantilla del servicio de emergencias quedará activada en nivel de prealerta, por si fuera necesaria su movilización, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa. Martínez también ha apuntado que se mantendrá activo el Plan Territorial de Protección Civil de Lorca, PLATELOR.

Estas decisiones se han tomado después de que la Aemet haya previsto temperaturas de hasta 39º para este sábado y 43º durante el domingo, 17 de agosto, en Lorca.

El edil ha remarcado la necesidad de tener la "máxima prudencia ante el riesgo extremo de que se produzcan incendios forestales en la Región", recordando que "debe llamarse de forma inmediata al 112 en caso de cualquier foco o conato de incendio, indicando la situación con la máxima exactitud posible".

Asimismo, Martínez también ha destacado la necesidad de protegerse del calor, sobre todo, en el desarrollo actividad física o trabajos al aire libre en las horas centrales del día, intentando protegerse y/o limitar la exposición al sol; mantenernos hidratados y beber agua frecuentemente sin esperar a tener sensación de sed; y prestar especial atención a personas enfermas, ancianos y niños.

El Servicio de Emergencias de Lorca solicita "la máxima colaboración de los lorquinos para, en la medida de lo posible, evitar incidencias derivadas de este episodio de calor, rogándoles que -en todo momento- sigan las recomendaciones de las cuentas oficiales de las autoridades locales y competentes en relación a la actualización de alertas y consejos a la población, atender en lo posible a los medios de comunicación".