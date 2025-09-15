Libertad con cargos y retirada cautelar del carné para el conductor que arrolló al operario en Lorca

La titular del juzgado de Instrucción Número 5 de Lorca, en funciones de guardia, ha decretado la libertad con cargos para el conductor detenido el sábado por el atropello mortal a un operario en el centro de la ciudad, en el que resultaron heridas otras dos personas, ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

La jueza ha establecido la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes, la prohibición de salir del territorio nacional, la retirada del pasaporte y la privación del carné de conducir vehículos a motor y ciclomotores de forma cautelar.

El hombre, del que no ha trascendido la edad ni la identidad, está investigado en un procedimiento abierto por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, delito de imprudencia grave con resultado de muerte y delitos de lesiones por imprudencia grave.

Tras ser detenido el sábado en el lugar del accidente al dar positivo en las pruebas de alcoholemia, pasó a disposición judicial este domingo.