José Luis Llamas (ASDIFILOR) "Aún quedan muchas barreras que destruir, no sólo arquitectónicas"

José Luis Llamas es el presidente de ASDIFILOR y atiende a COPE en esta jornada interncional del discpacitado que se celebra este 3 de diciembre.

Llamas ha sido elegido como el representante de todas las asociaciones de discapacitados de Lorca, y encargado de leer el manifiesto en el que reclaman "derribar barreras de todo tipo, no sólo arquitectónicas, hablamos de barreras sociales, de información y de todo tipo. La típica es una silla de ruedas que no sube una rampa, a la hora de comunicar de informar, también son barreras."

En Lorca destaca Llamas "que a día de hoy no está en marcha el plan de accesibilidad de desarrollado ni aprobado"

El rerpresentante de las asociaciones destaca que "hoy no se celebra nada, cuando no esté este día, lo celebraremos, hoy estamos reivindicando nuestras necesidades, hay prejuicios en el tema laboral ,nos tenemos que esforzar el doble para demostrar la mitad"