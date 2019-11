IU-Verdes Lorca exige al PP que deje de “caldear el ambiente” y enfrentar a ganaderos y vecinos

La concejala de Izquierda Unida-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca, Gloria Martín, ha lamentado el “cinismo” y la “incongruencia” del concejal del Partido Popular, Ángel Meca, quien ha asegurado que el equipo de Gobierno municipal (PSOE y C’s) ha redactado una modificación del Plan General “contra los ganaderos” a cambio de que IU apruebe los próximos Presupuestos Municipales.

Martín recordó a Meca que “la implementación de iniciativas para armonizar los usos del suelo conforme al interés general y evitar la proliferación de granjas porcinas que generen conflictos con los usos residenciales ya existentes”, forma parte de los acuerdos de investidura entre PSOE e IU. Un documento que es público por lo que desde IU no entienden que Meca lo venda como un “oscuro pacto”. “Nosotros siempre hemos dado la cara y hemos apostado por la negociación y por tratar de que se llegue a un acuerdo entre las partes”, aseguró.

En cualquier caso, Martín negó que el Alcalde o el concejal de Urbanismo, que son los únicos que tienen competencias en este asunto, hayan comunicado a IU o a los vecinos la modificación inminente del Plan General. Por ello, Martín cree que las declaraciones de Meca obedecen a un intento de “caldear el ambiente” de cara a la concentración que este domingo promueve la plataforma ‘Salvemos El Consejero’. “Han utilizado un artículo de prensa para hacer saltar la liebre y tener así una excusa para continuar con su estrategia de confrontación vecinal y dar alas al sector ganadero para que redoble las presiones”, dijo.

Al respecto, Martín aseguró que Meca jamás ha buscado la “conciliación” ni la “concordia” en este asunto. “Lejos de actuar con responsabilidad y tratar de templar los ánimos entre los ganaderos”, que es de lo que presume, les utiliza como ariete para los intereses electorales de su partido, contribuyendo a crear un clima irrespirable entre ganaderos y vecinos”, aseguró Martín.

La edil de IU-Verdes recordó que el PP ni siquiera condenó públicamente las amenazas de muerte sufridas por otros concejales de la Corporación, que no han cesado, y que vienen de los mismos a los que Meca “jalea constantemente”. “Se está señalando a políticos, grupos ecologistas y vecinos, acusándonos de una supuesta caída de la economía y de la destrucción de empleo, a sabiendas de que en grupos de whatsapp se hacen circular fotografías, direcciones de viviendas o de centros de trabajo junto a frases como “dan ganas de sacar la escopeta” o “un tiro en los sesos”, añadió.

“A ver si el señor Meca se entera de una vez que aquí nadie está en contra del sector primario” dijo Martín, quien recordó que lo que IU lleva pidiendo desde hace años es “aunar posturas” para ordenar la instalación de granjas ganaderas de porcino de producción intensiva, garantizando la protección al Medio Ambiente y escuchando la opinión de los vecinos afectados, que es “lo sensato”. “Es mentira que estemos exigiendo el cierre de granjas, tratamos de que el modelo sea sostenible también para los que ya están operando en el sector, porque, de lo contrario, llegará un momento en que se habrá arrasado con todo y aquí no quedarán oportunidades para nadie”, aseguró.

Sobre la falta de participación de la que ahora se queja Meca, Martín recordó que durante su etapa al frente del gobierno municipal el PP mantuvo “en coma inducido” la mesa de conciliación para los usos residenciales y ganaderos del suelo. “No es el más indicado para criticar contubernios ni oscurantismo ya que su partido se limitó a servir a los intereses del lobby de la ganadería acallando la voz de los vecinos que exigen poder vivir dignamente”, aseguró.

Al respecto, la concejala de IU-Verdes le recordó a Meca que la política no está para servir intereses particulares sino generales. “Si no se siente capacitado para ponerse en la piel de todos los vecinos y representarles adecuadamente, lo que debe hacer es dejar su acta de concejal y pedir empleo como lobista en alguna de las empresas que defiende con tanto ahínco”. “Lo contrario –dijo Martín– es utilizar un cargo público para velar por intereses muy concretos”. “Los lorquinos le pagan para que escuche, pondere y tome las mejores decisiones para el municipio, no para que actúe como lacayo del poder económico”, concluyó.