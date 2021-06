El Gobierno murciano propondrá que el uso de la mascarilla en exteriores no sea obligatorio en julio

El Gobierno murciano propondrá este miércoles, durante la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que el uso de la mascarilla en espacios exteriores no sea obligatorio a partir del mes de julio, según ha hecho saber el presidente del Ejecutivo regional, Fernando López Miras.

López Miras ha hecho este anuncio durante el acto de firma del 'Protocolo de colaboración para la mitigación de los efectos adversos derivados de la crisis de la Covid-19', suscrito por la Comunidad Autónoma, la Fundación CEOE y la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM).

"El proceso de vacunación avanza a buen ritmo en la Región de Murcia y muy pronto nos permitirá llegar al grupo de población de entre 30 y 39 años", según López Miras, quien ha señalado que, gracias a ello, "podemos seguir avanzando con paso firme y seguro hacia esa normalidad que tanto anhelamos, sin mascarillas, al menos, en espacios abiertos".

De hecho, ha señalado que el hecho de que el uso de la mascarilla no sea obligatoria en espacios abiertos "es algo que muy pronto estaremos en disposición de hacer en la Región de Murcia". No obstante, a su juicio, es algo que "debemos afrontar todos a una, como una decisión de país". Por eso, el Gobierno murciano planteará implantar esta medida en todas las comunidades, porque "no puede ser que entremos otra vez en 17 decisiones diferentes como se ha hecho hasta ahora por la dejadez del Gobierno central".

"Es el momento de dar un paso más, de hacerlo con todas las cautelas, con toda la responsabilidad y con todos los avales de los expertos en Salud Pública y Epidemiología, que son los que siempre han guiado todas nuestras decisiones", según López Miras, quien ha hecho estas declaraciones acompañado de la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, y del presidente de CROEM, José María Albarracín.