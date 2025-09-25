Los gastos de emergencia por la dana de marzo enfrentan en Lorca al gobierno local y al PSOE

El PSOE ha acusado al gobierno de Lorca, del PP y Vox, de solicitar fuera de plazo las ayudas estatales a que tenía derecho para sufragar los gastos de emergencia derivados del temporal de lluvias torrenciales de mazo.

Por esa "negligencia grave" el consistorio no ha recibido los tres millones de euros que le habrían correspondido para financiar esos gastos, que aún no han sido abonados a las empresas locales que los ejecutaron.

Es lo que ha dicho la portavoz del PSOE, Isabel Casalduero, que ha asegurado que el equipo de gobierno "no solicitó en tiempo y forma" esas ayudas, pese a que el consistorio lo niega y afirma que “realizó de manera impecable y correcta todas y cada una de las diligencias pertinentes para acceder a esas ayudas” y que así se lo comunicó a la Delegación del Gobierno en Murcia en su momento.

Casalduero ha culpado al gobierno de coalición de que las empresas y los damnificados no hayan cobrado y le ha acusado de no presentar la solicitud en el mes de plazo que tenía tras las lluvias.

Lo ha dicho después de que el PP y Vox hayan reclamado esta semana al Gobierno central la compensación total de los gastos, de los que presentó 200 memorias justificativas en su día a la Delegación del Gobierno.

Casalduero ha dicho que, una vez cerrado el plazo para solicitar el pago de los gastos de emergencia, ahora el consistorio solo puede solicitar las ayudas complementarias relativas a la declaración de zona catastrófica, cuyo decreto se publicó hace unas semanas.