Las fiestas patronales retrasan el inicio del curso escolar en Lorca, que arranca el martes

El municipio de Lorca será este año el último de la Región de Murcia en iniciar el curso escolar, que arrancará el martes ya que este lunes es festivo local en la localidad por las fiestas de la patrona, la Virgen de las Huertas.

Este año serán 9.778 alumnos de Infantil y Primaria los que se incorporarán a las aulas de los colegios de Lorca, según ha confirmado a COPE la concejala de Educación, Rosa Medina.

Del total 2.228 corresponden a los cursos de infantil y 6.960 son los alumnos de primaria.

El 11 de septiembre se incorporarán a las aulas 5.113 estudiantes de secundaria y los 1.546 de bachillerato.

En el municipio se imparten las ramas de Bachillerato de Artes; Artes Plásticas, Imagen y Diseño; Ciencias y Tecnología; Humanidades y Ciencias Sociales; Música y Artes Escénicas; y Bachillerato General.