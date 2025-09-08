Las fiestas patronales retrasan el inicio del curso escolar en Lorca, que arranca el martes
Casi 10.000 alumnos de Educación Infantil y Primaria se incorporan a las aulas
Lorca - Publicado el
1 min lectura
El municipio de Lorca será este año el último de la Región de Murcia en iniciar el curso escolar, que arrancará el martes ya que este lunes es festivo local en la localidad por las fiestas de la patrona, la Virgen de las Huertas.
Este año serán 9.778 alumnos de Infantil y Primaria los que se incorporarán a las aulas de los colegios de Lorca, según ha confirmado a COPE la concejala de Educación, Rosa Medina.
Del total 2.228 corresponden a los cursos de infantil y 6.960 son los alumnos de primaria.
El 11 de septiembre se incorporarán a las aulas 5.113 estudiantes de secundaria y los 1.546 de bachillerato.
En el municipio se imparten las ramas de Bachillerato de Artes; Artes Plásticas, Imagen y Diseño; Ciencias y Tecnología; Humanidades y Ciencias Sociales; Música y Artes Escénicas; y Bachillerato General.
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE LORCA
“Queridos niños, hay que estudiar y esforzarse. Hoy tenéis el mejor ejemplo de lo que significa el éxito como consecuencia del trabajo y disciplina. Se llama Alcaraz”
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h