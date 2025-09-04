Fernando López Miras asegura que "Lorca será uno de los pilares de la nueva Estrategia de Seguridad"

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha afirmado este miércoles que "Lorca será uno de los pilares" de la nueva Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana 'Región de Murcia+Segura', según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

López Miras ha mantenido una reunión con el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, en la que ambos han analizado la importancia de reforzar la seguridad en las calles, así como la hoja de ruta de la Comunidad gracias a la nueva Estrategia del Gobierno regional para aumentar las plantillas de Policía Local, destinar más medios y recursos tecnológicos y conseguir una mayor coordinación entre ayuntamientos.

"He tratado con el alcalde la seguridad porque es una cuestión que nos ocupa tanto al Ayuntamiento de Lorca como a la Comunidad", ha afirmado el presidente, quien ha subrayado que, por la dispersión de la población y el elevado número de pedanías, "Lorca será uno de los pilares de la nueva Estrategia".

Sobre esta hoja de ruta, López Miras ha recordado que se trata de "un plan sin precedentes, dotado con 120 millones de euros. Queremos que la Región siga siendo una tierra segura para nuestras familias, para nuestros mayores y para nuestros jóvenes".

"El Gobierno regional va a dar ese paso, ya lo está dando, pero necesitamos que le siga el Gobierno de España", ha reivindicado López Miras, puesto que "somos la región de toda España con menos policías nacionales y guardias civiles por cada 100.000 habitantes, y esto no puede ser. Los murcianos tienen el mismo derecho que el resto de los españoles a sentirse protegidos".