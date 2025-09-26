La feria de Lorca se despide con un fin de semana lleno de propuestas de ocio

La feria de Lorca se despide este fin de semana con la previsión de reunir a miles de personas en sus escenarios diurnos y nocturnos, en los que el Ayuntamiento ha programado actividades para todos los públicos.

La concejala de Festejos, María Huertas García, ha dicho que Lorca encara un fin de semana "con una ciudad llena del mejor ambiente, música, cultura, gastronomía y tradición" y ha invitado "a todos los lorquinos y visitantes a que se unan y disfruten al máximo" este fin de fiesta.

Los cantantes Vanesa Martín y Antoñito Molina actuarán en la plaza de toros de Lorca los días 26 y 27 de septiembre y el coso de Sutullena acogerá el día 28 de septiembre la tradicional exhibición de enganches y carruajes de la feria de septiembre, un evento ecuestre que alcanza su décima novena edición.

Contará con la participación de carruajes, cocheros y caballos procedentes de Murcia, Lorca y Cartagena y de las provincias andaluzas de Almería, Granada y Sevilla.

La feria se celebra en dos escenarios, uno diurno en el casco histórico de la ciudad con la participación de bares y restaurantes, barras en las calles y conciertos en plazas, y el nocturno, en el recinto ferial del Huerto de la Rueda, con las atracciones mecánicas, chiringuitos gastronómicos y de copas, también con la celebración de conciertos.

Los niños volverán a ser protagonistas en la Ludoferia, en los jardines del Palacio de Guevara, abierta el viernes 26 y sábado 27 de 13 a 20 horas, con juegos y talleres para disfrutar en familia.

También en el recinto ferial acoge las atracciones infantiles y puestos de algodón, dulces típicos, con precios populares y otros espacios de animación que garantizan una jornada cargada de diversión.