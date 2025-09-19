La feria de Lorca arranca este viernes con el encendido del Huerto de la Rueda

La feria de Lorca arranca este viernes por la noche en el recinto ferial del Huerto de la Rueda donde están instaladas más de 70 atracciones, 25 para el público infantil y varias de estreno, entre ellas una noria panorámica de 30 metros de altura adaptada a personas con movilidad reducida y otra denominada Impact, que se ha estrenado este año en Sevilla.

La entrada al recinto ferial está presidida por un pórtico luminoso de 27 metros de altura y 13 de anchura con casi 40.000 bombillas bombillas de bajo consumo tipo led y en el interior se han instalado 70 proyectores que iluminarán el Huerto de la Rueda y las zonas de aparcamiento colindantes.

En el recinto ferial se han instalado dos grandes transformadores para garantizar el abastecimiento eléctrico de las atracciones mecánicas y de las casetas durante los nueve días de duración del evento.

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha dicho que el recinto ferial del Huerto de la Rueda es “de los mejores del levante español” para este tipo de eventos y que “de momento cubre las necesidades de la feria” lorquina, aunque está “al límite de su capacidad” e incluso hay lista de espera de feriantes.

En los últimos días se han repartido por colegios, guarderías y oenegés de la ciudad unos 50.000 bonos de descuento al precio de dos euros válidos para las tardes del lunes, martes y jueves, entre las 18 y las 22 horas.

Durante cuatro tardes, del lunes al jueves de la próxima semana, la feria de Lorca funcionará sin ruido ni luces estridentes entre las seis de la tarde y las nueve de la noche para permitir disfrutar de las atracciones a personas con trastornos del espectro autista o cualquier otra diversidad funcional.

Además, durante los diez días de duración de las fiestas estará activado un dispositivo especial de seguridad que movilizará a 600 personas entre agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la Policía Local, y efectivos de servicios sanitarios y de emergencias con el soporte de más de cien vehículos.