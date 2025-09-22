La feria abarrotó las calles de Lorca en su primer fin de semana

La feria de Lorca ha conseguido abarrotar de gente las calles de la ciudad y el Ayuntamiento y los hosteleros han hecho un balance positivo de la respuesta de lorquinos y visitantes durante el primer fin de semana del evento.

Especialmente concurrida ha estado la feria de día, en el casco histórico, con lleno total durante el sábado y el domingo y un gran ambiente en las barras y en las plazas durante los conciertos del 'tardeo'.

La presidenta de Hostelor, Rosa Perán, ha resaltado la gran afluencia de personas a la feria de día, aunque el sector ha constatado una reducción del gasto medio en bares y restaurantes y en las barras gastronómicas y en las de copas.

El alcalde, Fulgencio Gil, ha dicho que ha sido "un fin de semana de absoluto éxito", en el que ha resaltado que la jornada del sábado "fue de récord" en la feria de mediodía y ha asegurado que miles de personas han disfrutado también de la feria de noche en el recinto ferial del Huerto de la Rueda y de los toros el domingo.

Gil ha restado importancia a un incidente de seguridad en la carpa joven del recinto ferial que se registró en la madrugada del domingo y que según el PSOE terminó en una "estampida" tratando de abandonar ese espacio cuando alguien utilizó gas pimienta, ha denunciado el concejal socialista José Luis Ruiz.

El alcalde ha asegurado que fue un “incidente puntual” en un evento con gran concentración de personas al que respondieron “el servicio de seguridad privada y el dispositivo de Policía Local”, que “funcionaron correctamente” y en el que no se desalojó esa zona joven.