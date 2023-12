Estas son las reivindicaciones de Hostelor tras el primer fin de semana de Navidad

El presidente de HOSTELOR ha realizado una valoración positiva del primer gran fin de semana de navidad.

Francisco Jesús Abellaneda destaca que por parte de la patronal hostelera . "la satisfacción ha sido alta, ya que desde el mismo viernes y sábado previo de Nochebuena, se ha registrado lleno en numerosos establecimientos de Lorca, con un gran ambiente de comidas de empresa que se enlazaba con las cenas, por lo que al solaparse también hubo incidencia en las altas horas de la madrugada".

En cuanto al tema de seguridad, Abelleneda ha destacado que durante los cuatro días, la nota predominante ha sido el "orden, civismo y responsabilidad, con un gran desarrollo de público a primera hora de la mañana y la tarde, lo que consolida la oferta de "tardeo" que tenemos en Lorca"

Según Abellaneda, "cada vez son más los ciudadanos de otros municipios que vienen a Lorca para disfrutar del tardeo en la ciudad, gracias a la aprobación de medidas como servicio de barras, música y eventos en la calle. Han sido muchos los visitantes que vienen a Lorca, y que cada vez sigue creciendo este número y tiene una gran demanda esta actividad"

APERTURA DE LOCALES DE OCIO NOCTURNO

El presidente de Hostelor, también ha destacado el buen "ambiente vivido tras las cenas con familias de Nochebuena. Hemos detectado una alta satisfacción de hosteleros que han vuelto a abrir en horario nocturno, tras las cenas familiares, destacando la capacidad de contratación de personal y gran desarrollo de la actividad"



HOSTELOR, hace dos reivindicaciones

Dentro de la lectura positiva del primer fin de semana de Navidad, desde HOSTELOR, también se quiere hacer énfasis en dos asuntos a mejorar. "La limpieza de calles y la falta de aseos químicos"

Abellaneda ha asegurado a COPE que "demandamos más coordinación con el Ayuntamiento. No se hizo efectivo el servicio de limpieza entre el tardeo y la fiesta de la noche de Nochebuea, la imagen de la ciudad no fue positiva, había una gran afluencia de ciudadanos en las calles, pero no se había realizado un servicio de limpieza efectivo".

Abellaneda finalizó su valoración incidiendo en el aumento de aseos químicos "Hubo falta de aseso químicos, los hosteleros nos vemos desbordados en este asunto ante la gran afluencia de personas y y hubo falta de aseos químicos."

A pesar de estos dos apuntos, desde HOSTELOR consideran que la valoración es muy positiva y esperan que se mantenga de cara al próximo fin de semana de Nochevieja.