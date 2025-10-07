La electrificación del tramo Lorca-Almería del AVE, a concurso por 56 millones de euros

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar con un valor estimado de 56 millones de euros el contrato para la electrificación de la línea del AVE entre Lorca y Almería.

El contrato incluirá la instalación y mantenimiento de la catenaria, y de todos sus sistemas asociados en este tramo de 140 kilómetros de la Línea de Alta Velocidad Murcia-Almería, ha informado el Gobierno.

Los trabajos se realizarán dentro de los términos municipales de Lorca, Puerto Lumbreras y Almendricos, en la Región de Murcia; y en los municipios almerienses de Pulpí, Vera, Almanzora, Níjar, El Puche y Almería.

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha asegurado que el Gobierno de España da un paso decisivo hacia un nuevo hito: recuperar la conexión ferroviaria entre la Región de Murcia y Andalucía.

Además de la instalación de la catenaria en este tramo, también se instalarán las alimentaciones a los edificios técnicos e instalaciones asociadas desde la línea aérea de contacto y se realizarán las conexiones a los sistemas de alimentación a la tracción (subestaciones y centros de autotransformación eléctrica), así como el cantonamiento eléctrico y mecánico de la instalación.

También forman parte de este contrato el desarrollo de las pruebas y puesta en servicio y la ejecución del premantenimiento necesario, ya que una vez finalizada la instalación y puesta en servicio de la catenaria, el contrato contempla un período dos años durante los que la empresa adjudicataria realizará el mantenimiento preventivo y correctivo de estos elementos.

El Ministerio de Transportes sigue adelantando actuaciones en distintos ámbitos y fases de la línea del AVE Murcia-Almería, como la construcción de la subestación eléctrica de Totana, por 14 millones de euros, y el tendido de catenaria en la primera mitad del trazado, entre Murcia y Lorca.

También se avanza en el montaje de vía, ya que se ha adjudicado en el tramo comprendido entre Murcia y Lorca, por un importe de 38 millones de euros y también se ha licitado el contrato correspondiente al tendido de las vías entre Vera y Almería, por otros 37,5 millones de euros. Además, se ha adjudicado por 11,6 millones la construcción de una base de montaje en El Puche y seis zonas de acopio de balasto que facilitarán el montaje de la nueva vía de alta velocidad.

En paralelo, se completa la construcción de su plataforma entre Murcia y Lorca, porque está finalizada en el subtramo Nonduermas-Sangonera y alcanza un alto grado de ejecución global en los otros tres, mientras que entre Lorca y Almería la plataforma ferroviaria se ha completado en seis subtramos y se avanza en la finalización del resto, incluidos el acceso a la capital almeriense y el que cruza Lorca.