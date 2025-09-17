Dos muertos en la AP-7 en el tramo entre Águilas y Pulpí
Han colisionado dos vehículos, uno de ellos se ha incendiado y en el siniestro han intervenido bomberos, Guardia Civil y sanitarios de la Región de Murcia
Un violento choque entre dos turismos ha dejado un balance de dos muertos en la AP-7, en el tramo comprendido entre el municipio de Águilas y la localidad almeriense de Pulpí, según ha confirmado el 112.
El accidente se ha producido poco antes de las dos de la tarde y como consecuencia del choque uno de los vehículos se ha incendiado.
Los conductores que avisaron de la colisión a los servicios de emergencia indicaron que el accidente había tenido lugar en Águilas, aunque en realidad el suceso se produjo en territorio de Almería.
Los primeros en llegar fueron los servicios de emergencias de Murcia, entre ellos guardia Civil, bomberos y sanitarios, que solo pudieron certificar la muerte de dos personas y extinguir el fuego del coche hasta la llegada de sus homólogos de Almería.
