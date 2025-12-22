Descubren la faceta de inventor de Francisco Martínez Ponce, creador de la Fundación Poncemar de Lorca

La Fundación Poncemar ha presentado el libro ‘Francisco Martínez Ponce, su legado industrial y social a través de la Fundación Poncemar’ y la exposición ‘Inventos e ingenios’, que se puede visitar en el palacete Huerto Ruano, como homenaje a su fundador. El objetivo de ambos proyectos es dar a conocer la figura de este benefactor lorquino, cuya historia era prácticamente desconocida para el gran público a pesar de su relevante labor social.

Un inventor inesperado

El origen de esta iniciativa ha sido el hallazgo de una patente registrada a nombre de Francisco Martínez Ponce para aprovechar la energía del mar. Los investigadores Pascual Santos López y Manuela Caballero González encontraron el documento y, tras un encuentro con el gerente de Poncemar, Luis Martínez, surgió la idea de profundizar en la vida del fundador y divulgar su faceta más desconocida.

Durante la presentación, el alcalde de Lorca y presidente de la Fundación, Fulgencio Gil Jódar, ha afirmado que "era de justicia conocer la figura de este hombre que legó todo su patrimonio a los que más lo necesitaban y a la investigación, por lo que el libro y la exposición son el mejor de los reconocimientos". También ha recordado que Martínez Ponce no pudo ver su sueño cumplido, ya que la fundación benéfica comenzó a funcionar tras su fallecimiento.

El legado de Poncemar

Actualmente, la Fundación Poncemar se ha consolidado como una entidad de referencia en Lorca para el cuidado de las personas mayores. La organización cuenta con centros de día, servicios de atención domiciliaria, talleres de estimulación cognitiva y una clínica de fisioterapia. Además, promueve el voluntariado y apoya programas como ‘Lorca, ciudad amigable con las personas mayores’ o la ‘Universidad de la experiencia’.

Cuatro exposiciones en una

La exposición, titulada ‘Inventos e ingenios. 4 exposiciones en 1’, se inaugurará este lunes en el Palacete de Huerto Ruano y permanecerá abierta hasta el 20 de enero. Gil Jódar la ha descrito como "una actividad cultural, científica y social destinada a divulgar avances en la ingeniería y en la técnica desde el siglo XIX hasta nuestros días", utilizando como hilo conductor los inventos que mejoran la calidad de vida.

La muestra se divide en cuatro grandes bloques y cuenta con la colaboración de la Academia de Ciencias de la Región de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena. A través de objetos, demostraciones y paneles audiovisuales, la exposición reconoce el esfuerzo de los inventores muchos de ellos hasta ahora desconocidos..