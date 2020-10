El PP denuncia que "Lorca se queda sin AVE, soterramiento y conexión con Andalucía hasta 2027"

El senador del PP, Francisco Bernabé, ha afirmado que “el PSOE de Sánchez condena a ser el cuello de botella del avance de las infraestructuras ferroviarias entre la Región y Andalucía”. Así lo ha dicho el parlamentario tras la aprobación de la moción del PPRM en el Senado, en la que los populares han pedido que se adjudique de inmediato el proyecto básico de construcción para llevar a cabo la ejecución de la nueva plataforma y estación soterrada de Lorca, acelerando al máximo las fases y plazos en este tramo y a la que el PSOE se ha abstenido.

Bernabé ha manifestado que “el PSOE de Sánchez ha vuelto a condenar Lorca al no apostar definitivamente por un impulso del AVE y el Corredor al no exigir al Gobierno de España fechas concretas de ejecución” y “tumbar, de este modo, el avance definitivo de las comunicaciones por tren teniendo en cuenta que Lorca es la piedra angular sobre la que descansa el volver a conectar ferroviariamente Andalucía con todo el Levante peninsular, de tal modo que, si no hay Lorca con AVE, no hay ni habrá Corredor Mediterráneo en España”.

Además, ha insistido que “desde hace dos años no tenemos ni la más mínima noticia del mismo, lo que indudablemente va a acarrear un gran retraso, sumado al hecho de que se espera asimismo la respuesta al trazado de la variante de Totana, que también decidió cambiar unilateralmente el Gobierno socialista y de la que tampoco sabemos nada”.

“Lorca necesita que llegue el AVE ya”, ha remarcado el ‘popular’ quien ha recordado que “hay un proyecto de alta velocidad férrea entre Murcia y Almería, hecho, aprobado y licitado en todos sus demás tramos porque está contemplado en los Presupuestos Generales del Estado que aprobó el Partido Popular hace dos años y medio”. Asimismo, ha subrayado que “la sociedad lorquina ya respaldó el proyecto de soterramiento del Partido Popular, de tal modo que solo quieren empezar a disfrutar cuanto antes de la prosperidad, el trabajo y el progreso que traerán el AVE y el Corredor, entre ellos la imprescindible mejora de los trenes de cercanías con Murcia y Águilas que vendrá de la mano de la alta velocidad”.

El presidente del PP lorquino Fulgencio Gil, ha manifestado que "el gobierno de Pedro Sánchez es una mala noticia constante contra los lorquinos. No ha tenido suficiente con quitarnos 7,5 millones de la bonificación del IBI a los afectos por los terremotos, ni con suprimir los 3 millones previstos para inversiones en pedanías, ni con cargarse los 8 millones previstos para el Palacio de Justicia, sino que prosigue su escalada contra Lorca marginando sin fecha la llegada del AVE a nuestra ciudad, la construcción de las nuevas estaciones de San Diego y Sutullena y la conexión con Almería. Todo esto quedó ayer muy claro en el Senado: el PP luchando por el AVE y el soterramiento en Lorca, y el PSOE mirando para otro lado e intentado meter una enmienda para esconder sus retrasos."