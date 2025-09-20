COPE
Podcasts
Lorca - Águilas
Lorca - Águilas

Danzas del mundo en el Festival Internacional de Folclore Ciudad de Lorca

En su 36 edición actúan grupos de Polonia, Senegal y España que recorrerán diversos escenarios de la ciudad con su música, baile y vestidos tradicionales

Representantes de Coros y Danzas de Lorca con el concejal de Cultura
00:00
Descargar
COPE LORCA

Antonio Montoro

Lorca - Publicado el

1 min lectura

 Grupos de danza y música tradicional de Polonia, Senegal y España actuarán en la trigésimo sexta edición del Festival internacional de Folclore Ciudad de Lorca, que se celebrará durante todo el fin de semana y se clausura el lunes. 

Son el Ballet Jammu de Senegal, los polacos Student Song and Dance Ensemble y la Agrupación Artística Amigos de la Jota de Teruel y la Cuadrilla de Aguaderas, además Coros y Danzas de Lorca, el grupo organizador del festival, que este año celebra el 80 aniversario de su fundación.

La programación del festival incluye pasacalles, actuaciones en plazas, residencias de ancianos y centros de personas con discapacidad, espectáculos teatrales, talleres, muestras gastronómicas, conferencias y exposiciones.

Cada año el festival recupera una actividad artesana relacionada con el folclore y este año el protagonista será Juan Meca, un artesano lorquino que elabora castañuelas con madera de jinjolero, recuperando una actividad desaparecida en la ciudad.

El grupo Coros y Danzas de Lorca es miembro de CIOFF (Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y de las Artes Tradicionales), organismo perteneciente a la Unesco y en las 35 ediciones anteriores  de su festival han actuado grupos de más de 70 países.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE LORCA

COPE LORCA

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00 H | 20 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking