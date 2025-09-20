Danzas del mundo en el Festival Internacional de Folclore Ciudad de Lorca

Grupos de danza y música tradicional de Polonia, Senegal y España actuarán en la trigésimo sexta edición del Festival internacional de Folclore Ciudad de Lorca, que se celebrará durante todo el fin de semana y se clausura el lunes.

Son el Ballet Jammu de Senegal, los polacos Student Song and Dance Ensemble y la Agrupación Artística Amigos de la Jota de Teruel y la Cuadrilla de Aguaderas, además Coros y Danzas de Lorca, el grupo organizador del festival, que este año celebra el 80 aniversario de su fundación.

La programación del festival incluye pasacalles, actuaciones en plazas, residencias de ancianos y centros de personas con discapacidad, espectáculos teatrales, talleres, muestras gastronómicas, conferencias y exposiciones.

Cada año el festival recupera una actividad artesana relacionada con el folclore y este año el protagonista será Juan Meca, un artesano lorquino que elabora castañuelas con madera de jinjolero, recuperando una actividad desaparecida en la ciudad.

El grupo Coros y Danzas de Lorca es miembro de CIOFF (Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y de las Artes Tradicionales), organismo perteneciente a la Unesco y en las 35 ediciones anteriores de su festival han actuado grupos de más de 70 países.